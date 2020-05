Edgar Wright y Joe Cornish desarrollan nuevos proyectos para Netflix bajo el sello de su nueva productora, Complete Fiction

Que la industria esté paralizada en estos momentos no quiere decir, bajo ningún concepto, que los creativos lo estén; y estos tiempos convulsos han sido testigos del nacimiento de una nueva productora internacional, con sede compartida entre Londres y Los Angeles, bautizada por sus impulsores como Complete Fiction.

Esta noticia no tendría mayor trascendencia de no ser por el equipazo de colaboradores habituales que ha puesto en marcha el proyecto, y que está compuesto por las productoras Rachael Prior y Nira Park —responsable de 'Baby Driver', la Trilogía del Cornetto, 'Attack the Block' o 'El niño que pudo ser rey'—, y los cineastas Joe Cornish y Edgar Wright.

Complete Fiction ya cuenta con varios proyectos en desarrollo para Netflix, comenzando por 'Lockwood & Co', una serie de acción con tintes sobrenaturales y detectivescos basada en las novelas de Jonathan Stroud, de la que se encargará Joe Cornish.

A esta hay que sumar la trilogía de terror y ciencia ficción 'The Murders of Molly Southbourne', y la serie de fantasía histórica 'The City of Brass'; ambas adaptaciones literarias de las obras de Tade Thompson y S.A. Chakraborty respectivamente. Además de estas series, la compañía tiene en desarrollo varios largometrajes con la productora Working Title, con la que han trabajado desde hace años.

Trabajando en familia

Edgar Wright ha hablado así sobre el paso adelante que ha dado uniéndose a Complete Fiction:

"Este nuevo capítulo con Complete Fiction es algo en lo que me he querido embarcar desde hace tiempo. Nira ha sido mi productora durante más de veinte años, pero, junto a nuestro increíble equipo de amigos y colaboradores de toda la vida, aún compartimos el mismo impulso de llevar historias originales a la pantalla. Complete Fiction será un núcleo para creativos apasionados, un lugar en el que puedan sentirse protegidos y apoyados".

Por su parte, Park ha añadido lo siguiente:

"Un gran factor motivador a la hora de formar esta nueva compañía ha sido la oportunidad de trabajar con los escritores y directores que nos han inspirado en diferentes medios. Aunque continuémos produciendo largometrajes valientes y originales para el público internacional, estamos tremendamente emocionados con esta expansión a la televisión, y no puedo esperar a poner nuestro sello personal en narrativas de formato largo".

Para rematar, Cornish ha sido más escueto, pero ha compartido el entusiasmo por trabajar con sus colaboradores, ya casi familia:

"Edgar, Nira y Rachael ah sido como mi familia durante décadas, así que me siento honrado y emocionado de que, al final, demos el paso juntos y pongamos una señal sobre nuestra puerta".

Vía | Variety