Edgar Wright se sumergirá en el turbio mundo del secuestro infantil con la adaptación de 'La cadena'

Edgar Wright al fin ha decidido cuál será su siguiente película tras 'Last Night in Soho', pues ha llegado a un acuerdo con Universal para ocuparse de la puesta en escena de 'La cadena', adaptación cinematográfica de la popular novela escrita por Adrian McKinty.

Una cadena de secuestros

'La cadena' cuenta la historia de Rachel, quien descubre que su hija de 11 años ha sido secuestrada y la única forma de recuperarla es secuestrando a otro niño. De hecho, su hija no será liberada hasta que los padres de ese otro chaval también secuestren a otro. Una cadena perversa que Rachel intentará romper para así traer de vuelta a su hija.

Uno de los aspectos más llamativos de su carrera es que 'La cadena' será el primer largometraje de Wright en el que no trabaja en su guion. Aquí el libreto correrá a cargo de Jane Goldman, colaborado habitual de Matthew Vaughn en títulos como 'Stardust', 'Kick-Ass: Listo para machacar', 'X-Men: Primera generación' o 'Kingsman: Servicio secreto'.

Además, 'La cadena' será su segunda colaboración con una guionista, pues ya escribió 'Last Night in Soho' con la ayuda de Krysty Wilson-Cairns, nominada al Óscar por su trabajo en '1917'. De hecho, Wright todavía tiene que finiquitar esa película, ya que no ha podido tenerla lista para su fecha inicialmente prevista por culpa de la pandemia de coronavirus y su lanzamiento se ha retrasado del 25 de septiembre de este año hasta el 23 de abril de 2021.

