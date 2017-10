El mítico videojuego de Konami 'Contra' tendrá una película y una serie de televisión

Justo cuando empezábamos a olvidar lo eterna que se está haciendo la espera hasta la llegada de la segunda temporada de la genial 'Castlevania' de Adi Shankar para Netflix, una nueva licencia de la compañía de videojuegos japonesa Konami va a abandonar su formato interactivo para dar el salto al cine y la televisión, en esta ocasión en dos proyectos de acción real.

Dicha saga consolera no es otra que la mítica 'Contra'; la longeva serie de run and guns cuya primera entrega fue distribuida en Europa como Gryzor en 1987, y que se ha extendido a través de doce videojuegos lanzados en diferentes plataformas a lo largo de los años. Por el momento Konami Digital Entertainment no ha ofrecido más datos sobre susodichas adaptaciones, pero si nos ha dejado un escueto teaser para ir abriendo el apetito.

El hilo argumental de 'Contra' —cuya tercera parte 'The Alien Wars' está haciendo echar humo desde hace unos días a mi Super Nes Mini— brilla por su ausencia, centrándose en dos miembros de una guerrilla especial llamados Bill Rizer y Lance Bean —con un parecido más que sospechoso a Sylvester Stallone y Anold Schwarzenegger— que recorren medio mundo armados hasta los dientes y haciendo volar todo por los aires mientras se enfrentan a la malvada organización Red Falcon.

Somos muchos los que nos criamos delante de una pantalla cosiendo a tiros a alienígenas y mercenarios de todas las formas y tamaños controlando a Lance y Bill, así que, en nombre de nuestra nostalgia, crucemos los dedos para que todo salga bien en esta peliaguda aventura que ha decidido emprender Konami. Como siempre, os mantendremos informados sobre las novedades que vayan surgiendo al respecto.