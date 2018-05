'Fast and Furious' cambia de guionista para la novena entrega. ¡Ya era hora!

Por fin, la saga 'Fast & Furious' cambiará de guionista. Chris Morgan se incorporó en la tercera entrega, 'A Todo Gas: Tokyo Race' ('The Fast and the Furious: Tokyo Drift', 2006), y después de más de una década siendo el escritor principal de la franquicia va a ser sustituido por Daniel Casey en 'Fast and Furious 9'.

No obstante, la decisión de Universal no está motivada por un intento de refrescar la saga o porque Morgan esté cansado de estos personajes. En realidad ha sido algo obligado porque el guionista está ocupado con el spin-off sobre Hobbs y Shaw que van a protagonizar Dwayne Johnson y Jason Statham. Por lo visto, es tan complicado escribir estas películas que el estudio ha necesitado buscar un reemplazo.

Daniel Casey es definido por HollywoodReporter como un escritor "en ascenso" aunque debutó en 2003 como guionista y director, con 'The Passage'. Tres años más tarde realizó 'The Death of Michael Smith'. Recientemente escribió 'Kin', un interesante thriller de ciencia-ficción que se estrena el 31 de agosto (arriba tienes el tráiler), y es autor de 'The Heavy', un libreto sobre superhéroes que va a producir J.J. Abrams. Al parecer, este último trabajo de Casey está generado mucho entusiasmo en la industria y ha sido clave para su fichaje por 'Fast and Furious 9'.

El proyecto todavía no tiene guion pero sí director: Universal ha recuperado a Justin Lin, que vuelve a la saga tras dirigir 'Star Trek: más allá' ('Star Trek: Beyond', 2016); Lin rodó cuatro películas seguidas de 'Fast and Furious', de la tercera a la sexta, una etapa clave donde la franquicia comenzó a despegar hasta convertirse en el fenómeno revienta-taquillas que es hoy. Por supuesto, Vin Diesel seguirá liderando el reparto y está confirmado el regreso de Jordana Brewster.

'Hobbs & Shaw' tiene previsto su estreno en cines el 26 de julio de 2019 mientras que 'Fast 9' llegará el 10 de abril de 2020.