Freddie Highmore protagonizará 'Way Down', la nueva película de Jaume Balagueró

Jaume Balagueró ha mostrado en varias ocasiones su interés en realizar películas en inglés para conseguir un mayor recorrido internacional. Suyas son 'Frágiles' o 'Musa', dos títulos que no se encuentran entre lo más destacado de su filmografía. Ahora volverá a probar suerte con el idioma de Shakespeare en 'Way Down', un thriller de acción que va a estar protagonizado por Freddie Highmore.

Highmore se dio a conocer con 'Descubriendo Nunca Jamás', pero el público actualmente se acordará más de él por su participación en las televisivas 'Bates Motel' y 'The Good Doctor', uno de los grandes fenómenos de la pequeña pantalla norteamericana de los últimos años y que también ha gozado de una buena acogida en España.

Un robo aparentemente imposible

En 'Way Down' seguiremos a Thom Laybrick (Highmore), un brillante ingeniero que ha sido contratado como acabar con la seguridad del único banco en el que nadie ha podido robar nunca. No hay ningún dato sobre él ni nadie que sepa cómo se construyó su enigmática cámara acorazada. La cuestión es que durante diez días va a haber allí un increíble tesoro, pero el problema va a ser poder llegar hasta él.

Estamos ante una ambiciosa producción internacional que ha tardado seis años en poder salir adelante. A compañías nacionales como Mediaset España o Movistar+ se ha sumado recientemente la francesa TF1 para terminar de hacerlo posible. El rodaje de 'Way Down' transcurrirá de abril a julio y Balagueró cuenta para la ocasión con un guion firmado por Andrés Koppel, Borja González Santaolalla, Rafael Martínez, Michel Gaztambide y Rowan Athale.