'Los Goonies': Fox producirá una serie de metaficción sobre el clásico de aventuras infantil

El canal de televisión estadounidense Fox quiere traer de nuevo a la actualidad el clásico 'Los Goonies' (1985) en forma de serie. Para ello ha propuesto una forma que recuerda a la película 'Rebobine, por favor' (Be Kind Rewind, 2008) de Michel Gondry, en el que un grupo de niños intentan rodar un remake de la película de Richard Donner.

El piloto encargado tendría como protagonista a una mujer llamada Stella Cooper, que tiene que volver a su pueblo natal con un gran secreto a cuestas y la sensación de haber fracasado en su vida en Nueva York, por lo que deberá trabajar de profesora sustituta en el instituto del lugar, en donde encuentra una manera para inspirar a tres alumnos que quieren dedicarse al cine, por lo que les ayudará a hacer un ambicioso remake plano a plano de 'Los Goonies'.

La historia no parece conectar más allá con el film de Donner, salvo la autoconciencia nostálgica del hecho que trate sobre un grupo de amantes del cine y por otra mirando la vista a los habitantes de un pueblo que necesita algo que haga la vida allí menos oscura. Según Deadline, el piloto ha sido encargado a Sarah Watson, creadora de la comedia 'The Bold Type' , que se encargará de este homenaje a la producción de Steven Spielberg estandarte de la generación de los ochenta.

