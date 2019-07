¿'El guardaespaldas 2' con Diana de Gales? Kevin Costner revela que el proyecto estuvo en marcha

Puede que haya terminado trascendiendo como carne de parodia, y que se recuerde con cierta condescendencia y cachondeo, pero 'El guardaespaldas', estrenada hace ya 27 años, funciona como un reloj suizo; y eso es gracias a su pareja protagonista, compuesta por unos Kevin Costner y Whitney Houston que lucían arrebatadores en pantalla.

Pese a haber arrasado en taquilla, amasando más de 400 millones de dólares sobre un presupuesto de 25, el filme de Mick Jackson nunca tuvo una secuela. Pero esto no quiere decir que en Warner Bros no se hubiesen planteado una continuación que, finalmente, no terminó llegando a buen puerto.

El pasado 2012, Kevin Costner reveló que, poco después del estreno de la original, el estudio había llegado a contactar con la princesa Diana de Gales, para protagonizar una segunda parte junto a él. Desde entonces, el actor no volvió a dar más detalles sobre el tema, pero una entrevista reciente con People nos ha dejado nueva información al respecto:

"Al estudio le gustó la idea de hacer 'El guardaespaldas 2' [con la princesa Diana] en el mismo tipo de rol que Whitney. Nadie supo aquello durante aproximadamente un año."

Además de esto, y de confirmar que fue Sarah Ferguson —duquesa de York— quien puso en contacto a Costner y la princesa, comentó cómo fue su conversación con Diana, revelando una de sus principales preocupaciones respecto a su papel.

"Le dije, mira, voy a escribir este papel contigo en mente, ¿es algo que te gustaría hacer? Ella dijo, 'sí, me gustaría'. Recuerdo que era increíblemente dulce al teléfono, y preguntó lo siguiente, dijo, '¿vamos a tener algo como una escena con beso?' Lo dijo de un modo muy respetuoso. Estaba nerviosa porque su vida estaba muy controlada. Y yo le dije, 'sí, habrá un poco de eso, pero podemos arreglarlo'."

El guión de 'El guardaespaldas 2' no llegó a estar completado hasta agosto de 1997, mismo mes en el que la princesa Diana perdió la vida en el accidente de tráfico que ocupó las portadas y las cabeceras de los informativos en medio mundo.