Hollywood quiere su propia 'Tarde para la ira': el remake ya tiene director y guionista

La compañía Studio 8 se ha echo con los servicios del director Albert Hughes para tratar de abordar un remake de la premiada película de Raúl Arévalo 'Tarde para la ira' (2016). Hughes es conocido, especialmente por sus trabajos comerciales junto a su hermano Allen, codirigiendo obras como la adaptación del cómic de Alan Moore 'From Hell' y al Zatoichi postapocalíptico de 'El Libro de Eli' (The Book of Eli, 2010).

La película española conocida por fuera de nuestros lares como 'The Fury of a Patient Man' se centraba en la vida de un hombre tranquilo en busca de venganza con la ayuda de un preso recientemente liberado que fue parte del crimen que busca vengar. Fue estrenada en España en 2016 y ganó un buen puñado de premios Goya, entre ellos al de mejor película , director novel, actor de reparto y guión original.

Beatriz Bodegas, productora del original, realizará producción ejecutiva mientras que Andrew Rona y Alex Heineman de The Picture Company producirán la película junto a Peter Dealbert de Pacific View Management. Hughes, acaba de dirigir la próxima película del Studio 8 'Alpha', el primer proyecto original de la compañía, una historia ficticia sobre la amistad de un hombre y un perro en la prehistoria.

Javier Gullon, guionista de 'Enemy' (2013) se encarga de escribirla, y no le debe resultar difícil, puesto que también firmó la reciente 'Una historia de Venganza' (Aftermath, 2016), un thriller que protagonizó Arnold Schwarzenegger que trata temas similares con un tono bastante afín. Actualmente está desarrollando una serie de televisión de ciencia ficción titulada 'Glare' para HBO y Bad Robot Productions.

Se espera que el rodaje de comienzo en la primavera de 2018.

Vía Darkhorizons