'How To With John Wilson': la temporada 2 de la docuserie de HBO llegará en 2021

Flipboard Kiko Vega @kikovegar Llegó sin hacer ruido y tras la emisión de su primera temporada, 'How To With John Wilson' se ha convertido en una de las series favoritas de todo aquel que se haya asomado a las inquietudes y paranoias del registrador oficial de la ciudad de Nueva York. El hombre y la cámara Wilson filma de manera clandestina y obsesiva la vida de los neoyorquinos mientras intenta dar consejos cotidianos sobre temas relacionados con la realidad que registra. Las contradicciones de la vida moderna y la honestidad de su narrador, que no se corta un pelo a la hora de dejar detalles más gráficos de la cuenta, hacían el resto. La serie se basa en los cortometrajes publicados anteriormente por Wilson en su canal de Vimeo. Los episodios de la temporada 1 incluyeron "Cómo tener una charla" o "Cómo mejorar su memoria", entre otros. Y andamios. Muchos andamios. En Espinof Las 27 mejores series de 2020... hasta ahora "La lente de John es deliberada y cariñosa", afirma Amy Gravitt, vicepresidenta de programación de HBO. "Ver a la audiencia conectar con la serie ha sido una alegría absoluta. Estamos ansiosos por ver lo que 2021 tiene para ofrecer con él detrás de la cámara". Wilson, realizador de documentales, se describe a sí mismo como un "neoyorquino ansioso". Hizo su debut en HBO como escritor, director, camarógrafo, productor ejecutivo y narrador de la comedia documental de seis episodios donde Nathan Fielder también se desempeña como productor ejecutivo, junto a Michael Koman y Clark Reinking. Esperamos ansiosos la continuación de una de las series del año. Compartir Facebook

