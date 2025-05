La saga 'Predator' tiene un futuro de lo más prometedor bajo el ala de Dan Trachtenberg, y el intenso tráiler de 'Asesino de asesinos' lo demuestra

Hace cosa de medio año la gente de 20th Century Studios trazó parte de su hoja de ruta para el actual y los próximos cursos cinematográficos y, como cabía esperar, la ahora compañía de Disney va a apuntalar su oferta sobre dos de sus grandes propiedades intelectuales: 'Alien' y, en el caso que nos ocupa, una 'Depredador' que, bajo el ala de Dan Trachtenberg, apunta a un presente y futuro de lo más prometedor.

Depredador antológico

Después de la notable acogida de 'Predator: La presa', que quedó tristemente relegada a un lanzamiento en streaming, el cineasta puso sobre la mesa varios proyectos centrados en el mortífero Yautja y su universo. Estos son la inminente 'Predator: Badlands', un segundo largometraje cuyos detalles continúan guardándose bajo llave y la cinta animada que acaba de presentar su interesantísimo tráiler: 'Predator: Asesino de asesinos'.

La película, codirigida por el propio Trachtenberg y Joshua Wassung, se presentará bajo la forma de una antología que sigue a tres guerreros en diferentes épocas de la historia de la humanidad: una vikinga, un ninja del Japón feudal y un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Como cabría esperar, todos ellos se tendrán que enfrentar a la criatura titular, y la verdad es que la lucha a tres bandas tiene una pinta bastante apetecible.

'Asesino de asesinos' está gestada bajo el techo del estudio de animación The Third Floor, responsable de las criaturas y previsualizaciones de producciones como 'Godzilla x Kong', 'La casa del dragón' o 'Halo' y que parece haberse subido al carro de el estilo popularizado por 'Spider-Man: Un nuevo universo' en el que se altera el framerate de los personajes para dar una cinética al conjunto de lo más particular. Si sumamos a esto un diseño de producción que parece bastante cuidado, tenemos una firme candidata a alzarse como una pequeña pero agradable sorpresa.

'Predator: Asesino de asesinos' llegará a Disney+ el próximo 6 de junio, calentando el terreno de cara al estreno de 'Badlands', que aterrizará en salas de cine el 7 de noviembre de este mismo 2025. Está claro que es el año del Yautja.

