He sido muy fan de 'The Bear', pero creo que el tráiler de la temporada 4 cae exactamente en aquello que debería evitar: la rutina

Yo fui uno de los pocos que gozó de la tercera temporada de 'The Bear', que se iba cociendo a fuego lento y permitía a los espectadores familiarizarse con el drama de Carmy y compañía, que incluso después de haber abierto su restaurante estaban abocados al estrés y al fracaso. Uno podría creer que los últimos 10 episodios eran, en realidad, una preparación para que todo estallara en la temporada 4, pero después de ver el tráiler... todo huele, francamente, a más de lo mismo. Otra vez.

Oír, bear y callar

No estoy en contra de que las series evolucionen. Deben hacerlo temporada a temporada, y 'The Bear' no podía encerrarse en su restaurante de bocadillos, la frustración de Carmy y sus traumas. Aunque el macguffin argumental que hizo que pudieran construir el restaurante de calidad estuviera un poco cogido por los pelos, los seguidores lo compramos porque hacía falta un nuevo escenario en el que sorprender y que creara nuevas tensiones y dramas internos.

Sin embargo, por lo que podemos ver en este avance, la temporada 4 de la serie volverá a dar vueltas sobre los mismos dramas: la falta de financiación, los problemas en la cocina, la misma relación entre los personajes que ya conocemos, la misma toxicidad en la cocina. Por supuesto que técnicamente va a ser una delicia. Por supuesto que tendrá episodios fabulosos. Pero, a priori, está cometiendo el error de que el espectador se canse de ver una y otra vez los mismos dilemas. Incluso los fans más a ultranza están empezando a sentir cansancio, y eso nunca es bueno.

La temporada 4 se estrenará de golpe el 15 de junio en Disney+ y entonces saldremos de dudas. Es posible que el tráiler sea, simplemente, una manera de recordar el tono de la serie, y que todo explote, pero tiene pinta de que 'The Bear' va a continuar en esa calma tensa en la que todos seguimos esperando una gran explosión o un cambio que realmente insufle nueva vida en una serie que, vestida de calidad y de prestigio, está empezando a dar bandazos hacia donde nunca quiso llegar: la rutina.

En Espinof | ¡Sí, chef! Los 15 cocineros reales que hacen un cameo en la temporada 3 de 'The Bear'

En Espinof | Las 11 mejores series de 2025 (por ahora)