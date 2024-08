James Cameron vuelve a 'Terminator' en un proyecto "totalmente clasificado"

Año 1982. Un James Cameron veinteañero ha estrenado su primera película en Roma, y debería estar contento, pero 'Piraña 2: Los vampiros del mar' dista mucho de ser aquello con lo que siempre había soñado. Una noche, en plena campaña de promoción, tiene un sueño febril y su cabeza forma la imagen de un esqueleto cromado surgiendo de un fuego (o, según otras entrevistas, un torso metálico con cuchillos de cocina arrastrándose a sí mismo de una explosión). Más de cuatro décadas después, aún seguimos hablando de 'Terminator'.

Termina, Aitor

Y parece que él mismo no ha podido dar del todo por cerrada la saga pese a llevar desde 1991 alejado de la misma. De hecho, hasta ahora solo ha vuelto en 2019 para planificar la historia y producir 'Terminator: Destino Oscuro', pero, por lo que le ha dicho a THR hablando del anime 'Terminator zero', tiene algo nuevo entre manos. Simplemente, no sabemos lo que es.

Tengo curiosidad por ver lo que han hecho. Yo estoy trabajando en mi propio material de 'Terminator' ahora mismo. No tiene nada que ver con eso. Como con 'Las crónicas de Sarah Connor', ocasionalmente tocan cosas con las que he estado jugando de manera completamente independiente. Así que tengo algo de curiosidad. No es una curiosidad acuciante, pero, obviamente, me gustaría verlo triunfar.

El entrevistador, muy pillo, le pregunta a qué se refiere con "su propio material", a lo que Cameron responde "Es totalmente clasificado. No quiero tener que mandar un agente robótico potencialmente peligroso si hablaras de ello, incluso retroactivamente". Vamos, que nos toca esperar.

Bajemos expectativas, de todas maneras: lo más probable es que, con varias películas de 'Avatar' en camino, Cameron no tenga tiempo de hacer nada más durante años. Probablemente esté ayudando a crear la historia, la producción o el guion de una nueva entrega, que no es poca cosa. ¿Habrá tenido un nuevo sueño febril?

