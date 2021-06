Joaquin Phoenix volverá a coincidir con Rooney Mara en 'Polaris', su nueva película con Lynne Ramsay ('En realidad, nunca estuviste aquí')

Lynne Ramsay tiene nueva película entre manos y volverá a reunir a la pareja formada por Joaquin Phoenix y Rooney Mara. Tres nombres que convierten a 'Polaris' desde ya en un proyecto de lo más interesante... aunque no sabemos prácticamente nada.

Segunda vez de Phoenix con Ramsay, cuarta con Mara

Lo único que ha querido desvelar Ramsay sobre el proyecto son estas palabras referidas a Phoenix: "Está loco pero es el mejor actor que he conocido jamás. Todo lo que hace en el set tiene una razón. Es mucho más difícil cuando se te ocurre una idea original como esta, pero es imposible no entusiasmarse cuando estás preparando una película con Joaquin".

Recordemos que 'Polaris' será la segunda película del actor con Lynne Ramsay después de su aclamado trabajo en el thriller 'En realidad, nunca estuviste aquí' ('You Were Never Really Here', 2017). Joaquin Phoenix ha comentado lo siguiente sobre su colaboración con la directora:

"Ninguno de los dos es muy verbal. No nos gusta reflexionar sobre el personaje. Todo estaba en el hacer... Lynne siempre está persiguiendo algo, y con esa persona es con quieres trabajar. Cineastas que tienen una fuerte intuición y lo persiguen hasta el gin del mundo. Los autores son los últimos responsables de la película".

Por otro lado, Phoenix va a repetir con Rooney Mara por cuarta vez en la gran pantalla: antes coincidieron en 'Her' (2013), 'María Magdalena' ('Mary Magdalene', 2018) y 'No te preocupes, no llegará lejos a pie' ('Don't Worry, He Won't Get Far on Foot', 2018). Como sabéis, las dos estrellas mantienen una relación que va más allá del cine.

El actor, que ganó un Óscar por 'Joker' (2019), está actualmente ocupado con el rodaje de 'Disappointment Blvd.', a las órdenes de Ari Aster; en cuanto a la actriz, está ocupada con 'Women Talking', lo nuevo de Sarah Polley, donde también actúa la reciente ganadora del Óscar Frances McDormand. Además de 'Polaris', Lynne Ramsay tiene entre manos una adaptación de Stephen King: 'La chica que amaba a Tom Gordon' ('The Girl Who Loved Tom Gordon'). Por ahora no hay fechas para sus dos próximos rodajes.