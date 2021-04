Dónde veremos a Anthony Hopkins, Daniel Kaluuya, Frances McDormand y Youn Yuh-jung después de ganar el Óscar

Todavía nos estamos recuperando de la resaca de los Óscar, pero la vida sigue también para sus ganadores. Aprovechando que el interés hacia ellos ha crecido tras hacerse con la preciada estatuilla dorada, a continuación vamos a repasar dónde veremos próximamente a Anthony Hopkins, Daniel Kaluuya, Frances McDormand y Youn Yuh-jung

Anthony Hopkins

El premio para Hopkins fue la gran sorpresa de la noche y seguro que el inminente estreno de 'The Virtuoso', cinta que llega a los cines de Estados Unidos este viernes 30 de abril. En este thriller de acción sobre un asesino a sueldo, Hopkins tiene un papel secundario como el mentor del personaje interpretado por Anson Mount.

Además, Hopkins ya ha finalizado el rodaje 'Zero Contact', un thriller dirigido por Rick Dugdale que todavía no tiene sinopsis oficial, y será uno de los protagonistas de 'Where Are You?', un drama indie dirigido por Valentina De Amicis y Riccardo Spinotti sobre un fotógrafo que ve cómo su visión artística no deja de ir a menos y descarga su frustración con su novia. Vamos, que no para pese a tener ya 83 años.

Daniel Kaluuya

El actor británico tiene dos proyectos en marcha. Por un lado, 'The Upper World', una superproducción de ciencia ficción para Netflix donde dará a vida a Esso, un hombre en gran peligro tras descubrir que tiene acceso a un mundo que le permite ver tanto el pasado como el futuro.

Por otro lado, Kaluuya volverá a colaborar con Jordan Peele tras 'Déjame salir' en una película de terror cuyo argumento permanece bajo secreto. En ella también participarán Keke Palmer y Steven Yeun, nominado este año al Óscar por su trabajo en 'Minari. Historia de mi familia'.

Frances McDormand

Lo siguiente que veremos con McDormand será 'The French Dispatch', la nueva película de Wes Anderson que debería haberse estrenado el año pasado. Además, en 2021 también estrenará 'The Tragedy of Macbeth', donde interpretará a Lady Macbeth con Denzel Washington metiéndose en la piel de Macbeth. Ojito, que tras las cámaras está Joel Coen.

Lo siguiente que rodará será 'Women Talking', nuevo trabajo tras las cámaras de Sarah Polley adaptando la novela de Miriam Toews. Curiosamente, fue la propia McDormand quien adquirió los derechos de la novela, levantando ella misma el proyecto en un movimiento similar al realizado con 'Nomadland'.

Youn Yuh-jung

La peculiar abuela de 'Minari. Historia de mi familia' tiene pendiente de estreno en España tanto 'Heaven: To the Land of Happiness', un drama sobre un hombre con una enfermedad incurable y sin el dinero para pagar la medicina que necesita con urgencia, y 'Nido de víboras', un thriller sobre un grupo de desgraciados cuyas vidas se cruzan a medida que todos ellos se desmoronan, complicándose todo más cuando un cadáver aparece misteriosamente.

Además, la veterana actriz -cumplirá 74 años el próximo 19 de junio- también participa en 'Pachinko', nueva serie de Apple TV+ que retrata la vida de una familia coreana inmigrante a través de cuatro generaciones.