Josh Boone sigue empeñado en adaptar a Stephen King y se ocupará de 'El talismán'

Josh Boone, el director de 'Bajo la misma estrella' ('The Fauls in Our Stars'), parece empeñado en hacer una película basada en una novela de Stephen King. El problema es que no deja de acumular proyectos así que luego nunca terminan de hacerse. Primero fue 'The Lisey´s Story', 'luego 'The Stand', más tarde 'Revival' y ahora se ha unido a la lista 'El talismán', la novela que King escribió junto a Peter Straub en 1984.

'El talismán' cuenta la historia de un muchacho que viaja a otra dimensión para encontrar un poderoso cristal con el que evitar que su madre muera por el cáncer que padece. La novela ganó varios premios y en 2001 se publicó 'Black House', su secuela con el protagonista ya adulto, estando planeada una tercera entrega de la que por ahora no hay más detalles.

Lo cierto es que la idea de adaptar 'El talismán' no es precisamente nueva, pues en su momento ya se intentó realizar una serie de televisión que iba a estar producida por Steven Spielberg. Sin embargo, el proyecto quedó finalmente descartado y ha sido recientemente cuando el productor Frank Marshall lo ha resucitado, pero reconvirtiéndolo en una película.

Por ahora, Boone se encargará de escribir el guion y esperemos que la cosa no vuelva a quedarse paralizada. Recordemos además que King ya realizó una breve aparición en 'Un invierno en la playa' ('Stuck in Love'), el primer largometraje de Boone, tardando bien poco en iniciar una bonita amistad, tal y como puede comprobarse en la imagen de más arriba. Ahora solo falta que eso al fin de sus frutos más allá de ese curioso cameo...

