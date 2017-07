La próxima adaptación de un cuento de Ted Chiang, autor de 'La llegada', será en televisión

Ted Chiang es uno de los nombres más relevantes de la ciencia-ficción literaria actual (pese a no estar entre los más prolíficos), y su nombre ha pasado de ser un secreto a voces entre los aficionados a tener cierto valor como generador de material adaptable en películas o series de televisión. Es el autor de 'La historia de tu vida', el cuento que dio pie, en una adaptación moderadamente fiel, a la sensacional 'La llegada' de Denis Villeneuve.

Ted Chiang solo tiene en su haber un recopilatorio de relatos, titulado también 'La historia de tu vida', más un puñado de cuentos y novelas cortas que ha ido publicado en revistas y antologías. De momento se resiste al formato novela, pero su estilo, muy personal y simbólico, y que mezcla fantasía y ciencia-ficción en la creación de puntos de partida y universos únicos, es perfecto para ser adaptado.

La última en subirse al carro es AMC. El canal acaba de anunciar cuáles serán los guiones ganadores de su proyecto "scripts-to-series", en los que un grupo de guionistas han desarrollado distintos proyectos y el canal ha dado luz verde a algunos de ellos. El cuento elegido de Ted Chiang es '¿Te gusta lo que ves? Documental', con Eric Heisserer -nominado al Oscar por su adaptación de 'La historia de tu vida' en 'La llegada'- como productor ejecutivo.

'¿Te gusta lo que ves? Documental', que contará con el propio Chiang a bordo como consultor, supervisando la adaptación, narra la historia de una comunidad en la que todos sus residentes han aceptado voluntariamente padecer caliagnosia, una dolencia reversible que impide percibir la belleza a quien la padece. De este modo, nadie es juzgado por su apariencia y la gente progresa en la comunidad de Saybrook por sus logros personales.

Paradójicamente, el propio Chiang rechazó la nominación a un Premio Hugo (el más importante de la ciencia-ficción literaria) en el año 2003 por ese cuento, porque consideró que no estaba a la altura. Puede que, como consultor, pueda llevar a cabo alguno de los cambios en la adaptación de ACM que en su momento consideró para su texto.

Y más: el Lovecraft más racista y elienígenas politoxicómanos

Pero AMC está manejando más proyectos. Uno de ellos, otra adaptación de relumbrón, la de la premiada novela corta 'The Ballad of Black Tom', de Victor LaValle. En ella, el autor reimagina un cuento de H.P. Lovecraft famoso por su rampante racismo, 'The Horror at Red Hook', desde la perspectiva de un joven músico de jazz en Nueva York. El proyecto tiene notas en común con 'Lovecraft Country' de HBO y cabe preguntarse si el juego metaliterario tendrá sentido en otro formato.

Aparte de estas dos adaptaciones, AMC maneja unos cuantos proyectos más, alguno incluso sin título. Por ejemplo, Rainn Wilson, el inmortal Dwight de 'The Office', trabaja en una serie acerca de una entidad alienígena que ocupa el cuerpo de un politoxicómano de mediana edad. También peculiar promete ser 'The Age of Miracles', en el que la Tierra deja de rotar, lo cual afecta a la duración de los días, la gravedad cambia y aparecen nuevas enfermedades.

Muy interesantes prometen ser un par de proyectos eposódicos: 'Shock Theater' es una idea de Greg Nicotero (uno de los principales responsables del éxito de 'The Walking Dead' y mago absoluto de los efectos especiales) en formato episodios independientes que homenajearán a los clásicos de la serie B. Y Blumhouse prepara 'Wicked West', una antología de historias de terror ambientadas en el Lejano Oeste y basadas siempre en hechos reales.