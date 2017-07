¡Lo que faltaba en nuestras vidas! DOS películas de 'Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus'

Tenemos una película de emojis en camino, queda claro que Hollywood puede hacer una película de cualquier cosa. Y si es un best seller, casi puedes imaginar símbolos de dólar en los ojos de los ejecutivos. Legendary Entertainment ha anunciado la puesta en marcha de una adaptación al cine de 'Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus', el popular libro de John Gray.

Y ojo porque no preparan una sino dos películas. Tan confiados están. El escritor está implicado como productor para vigilar la fidelidad a la obra original y, sobre todo, para asegurarse una buena tajada de la cosecha en taquilla. Porque esto, con un reparto adecuado que combine diversidad, humor, caras conocidas y sex symbols, puede ser un éxito.

Recordemos que ésta no es la primera vez que intentan hacer una película basada en el libro de ayuda para parejas; ya se quiso realizar en 2012 con Reese Witherspoon como gran estrella protagonista y el debutante Bryan Buckley como director, pero el proyecto no arrancó.

John Gray hablando de su obra

Según informa DarkHorizons, Legendary está buscando actualmente un guionista que adapte el material y enfoque las películas a los públicos de occidente y oriente, ya que quieren aprovechar que el libro de Grey es un éxito de ventas en China. De momento no hay fecha prevista para el rodaje ni el estreno.

Publicado originalmente en 1992, 'Men Are From Mars, Women Are From Venus' explora diferentes situaciones desde los puntos de vista masculino y femenino, además de analizar las diferencias de expresión, comportamiento y necesidades emocionales. Ésta es la sinopsis que puedes encontrar en la contraportada del libro en español:

"Hombres y mujeres parecen proceder de distintos planetas. Son biológicamente similares, usan las mismas palabras, comparten el mismo espacio geográfico; pero sus códigos de comportamiento, su idioma (lo que quieren expresar con sus palabras), sus valores existenciales... son distintos. Esta obra es tanto una guía para la comprensión de las actitudes y palabras del sexo opuesto como una propuesta para minimizar desde una perspectiva afectivamente positiva las consecuencias de los desencuentros. Un libro, pues, absolutamente necesario para quienes, viviendo en pareja o con deseos de hacerlo, quieren dar y obtener lo máximo de su amor."

Ya veremos qué hacen con eso. Puede salir cualquier cosa...