'Magic Mike' será una trilogía: Steven Soderbergh volverá a dirigir a Channing Tatum en una nueva película sobre el stripper para HBO Max

Cuando le eché el guante a la primera 'Magic Mike' una buena temporada después de que se estrenase en cines, quedé tremendamente sorprendido por la notable calidad de un largometraje al que prejuzgué indebidamente por su fachada. Y es que el trabajo de Steven Soderbergh y su genial surtido de personajes me dejaron un sabor de boca inmejorable que casi logró replicar su inferior, pero igualmente disfrutable secuela 'XXL'.

Ahora, seis años después de que Gregory Jacobs firmase el regreso de Mike y su ejército de strippers, hemos conocido que una nueva 'Magic Mike' está en desarrollo para HBO Max. La noticia la trascendido a través de la cuenta de Twitter de Channing Tatum, protagonista de la ahora trilogía, quien ha compartido la portada del guión, titulado 'Magic Mike's Last Dance'.

Well world, looks like Mike Lane’s tapping back in. @hbomax pic.twitter.com/V9Ce62n710