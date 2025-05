'La calle del terror: La reina del baile' es un brutal y entretenido slasher del director de una de las mejores películas de Netflix

Netflix montó un gran evento alrededor del estreno de la trilogía de 'La calle del terror' en julio de 2021. Cada semana estrenó una nueva película con el fin de convertir su lanzamiento en todo un acontecimiento, logrando además un gran respaldo de la crítica -las tres películas superan el 80% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-. Luego es cierto que su éxito en cuanto a número de reproducciones no fue atronador, pero sí suficiente para que la plataforma acabase dando luz verde a una nueva entrega.

Eso sí, Netflix ha optado por un cambio al frente, ya que Leigh Janiak cede aquí la silla del director a Matt Palmer, un cambio que obviamente se deja notar en 'La calle del terror: La reina del baile'. Aquí el modelo vuelve a ser el slasher que tan de moda estuvo a finales de los 70 y, sobre todo, buena parte de los años 80, tomando además como base un libro concreto de la saga literaria de R.L. Stine en lugar de crear algo nuevo situado en ese universo. El resultado es una propuesta brutal y entretenida pero inferior a las anteriores entregas por motivos que repasaremos a continuación.

Eficaz y violenta

Pocas celebraciones hay más asociadas al imaginario norteamericano que el baile de graduación, algo que el cine de terror ha explorado en más de una ocasión -por ejemplo, en 1980 se estrenaba 'Prom Night', un famoso slasher protagonizado por Leslie Nielsen y Jamie Lee Curtis-. En el caso que nos ocupa es una nueva excusa para que haya una nueva oleada de crímenes en Shadyside que parece estar centrada en las aspirantes a convertirse en la reina del baile. Tampoco hacía falta complicarse más.

Eso lleva a que la dinámica en el instituto tenga cierto peso en la historia, como también el hecho de vivir en una localidad asociada a que sucedan cosas raras. Con esa base, Palmer, que también coescribe el guion junto a Donald MacLeary, construye un slasher funcional que no tiene mínimo en mostrar las muerte con contundencia y en abrirse al juego de mantener la incógnita sobre quién estará realmente detrás de lo que está pasando.

Por ese lado, 'La calle del terror: La reina del baile' funciona suficientemente bien como pasatiempo de terror. Además, la duración se ajusta al máximo -ni siquiera ha llegado el minuto 82 cuando ya aparecen en pantalla los títulos de crédito finales- para evitar que haya valles de interés o que el ritmo sufra altibajos que se vuelvan en su contra.

Por no mencionar un reparto con suficiente talento como para que sus personajes luzcan mejor de lo que seguramente sean en el guion, donde sí es cierto que se toman algunas decisiones que no terminan de definir de forma clara el tono que quiere tener la película. A veces incluso parece querer introducir un elemento cómico que no termina de concretarse demasiado bien y lleva a que 'La calle del terror: La reina del baile' sufra de una ligera indefinición que le impide llegar más alto.

Ligeramente impostada

Ahí también hay algunos apuntes visuales que dejan con la sensación de que más de que lo que tenemos aquí es más una recreación que un slasher genuino. Es muy difícil concretarlo en detalles concretos, pero da la sensación de que Palmer no conoce de forma plena el subgénero para moverse más a gusto dentro del mismo. Y es una lástima, pues hace unos años se lució con 'Calibre', a mi juicio una de los mejores películas originales de Netflix hasta la fecha.

Con todo, no es algo grave que destruya a 'La calle del terror: La reina del baile', pero sí un recordatorio casi constante de que le falta ese toque genuino que le permita fluir con mayor naturalidad. Curiosamente, eso no sucedía en 'La calle del terror: 1978', donde Janiak sabía mejor llevárselo todo a su terreno. En cambio, aquí es como si existiera una cierta sumisión que se palpa mejor cuando toca centrarse en las relaciones entre los personajes que cuando el asesino -o asesinos- va liquidando adolescentes.

Pese a ello, 'La calle del terror: La reina del baile' es un entretenimiento más que digno en el que India Fowler sabe llevar el peso dramático y que nos regala una generosa dosis de sangre y muerte. Personalmente me habría gustado la idea que propuso Janiak en su momento sobre hacer un slasher situado en los años 50 sobre la figura de Harry Rooker. No obstante, mejor centrarse en disfrutar lo que se tiene que pensar en lo que podría haber sido y aquí hay suficientes alicientes como para que cualquiera pueda pasárselo bien.

