Martin Scorsese volverá a reunirse con Leonardo DiCaprio en su nueva película 'Killers of the Flower Moon'

Lejos de echar el freno y tomarse un pequeño respiro, a sus 75 primaveras, Martin Scorsese continúa empeñado en seguir haciendo aún más grande si cabe su excelente legado en el noble arte de contar historias en imágenes. Porque el cineasta neoyorquino, recientemente galardonado con el Princesa de Asturias y volcado en la post-producción de la esperada 'The Irishman', ya tiene nuevo proyecto.

'Killers of the Flower Moon' es el título del largometraje en cuestión, en el que el maestro explorará los asesinatos de la Nación Osage —uno de los episodios más oscuros de la crónica negra norteamericana— y, lo que es más importante, se reunirá de nuevo con el —al fin— oscarizado Leonardo DiCaprio tras la gloriosa 'El lobo de Wall Street'.

Así ha hablado el realizador sobre su nuevo filme en ciernes, que debería iniciar su producción en verano de 2019 con un guión escrito por Eric Roth, responsable de los libretos de clásicos como 'Forrest Gump' o 'El dilema'.

"Cuando leí el libro de David Grann, inmediatamente empecé a ver a la gente, los escenarios, la ación... y supe que tenía que convertirlo en una película. Estoy emocionado de trabajar con Eric Roth y reunirme con Leo DiCaprio para traer esta realmente inquietante historia americana a la pantalla".

Por lo pronto, poco más sabemos de una cinta que, por las palabras del señor Scorsese, parece que tomará como base el best seller 'Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI'. Así que, a falta de más detalles, y celebrando la buena nueva, os dejamos con la sinopsis de la película para ir abriendo boca.

"En la Oklahoma de los años 20, la nación Osage era zona con más personas ricas del mundo después de que se descubriese petróleo bajo su suelo. Y después, estas personas fueron asesinadas una a una. Mientras el número de muertes ascendían, el recientemente creado FBI se ocupó del caso y descifró una escalofriante conspiración y uno de los crímenes más monstruosos de la historia americana".

Vía | Bloody Disgusting