Natalie Portman regresa a la dirección en una película donde interpretará a dos gemelas

El talento como actriz de Natalie Portman está mundialmente reconocido, contando además con un Oscar en su haber por su interpretación en la aclamada 'Cisne negro'. Mucho menos conocida es su faceta como directora, ya que hasta ahora solamente había realizado un corto, un segmento para 'New York, I Love You' y el largometraje 'Una historia de amor y oscuridad'. Ahora vuelve a probar suerte con una película en la que además interpretará a unas gemelas.

La película, que aún carece de título, se centrará en la historia real de las columnistas Esther y Pauline Friedman. Nacidas en 1918, fueron criadas por sus padres para ser la "mitad del mismo huevo", llegando incluso a casarse al mismo tiempo llevando vestidos idénticos. Acabó llegando el momento en el que una de ellas quiso volar libre y de ahí nació una rivalidad tanto personal como profesional, esta última a partir de las columnas Ann Landers y Dear Abby.

Lo que no hará en esta ocasión Portman es escribir el guion, algo que sí hizo en su primer largometraje, ya que esa tarea correrá a cargo de Katie Robbins, productora de la televisiva 'The Affair'. Por ahora se desconoce cuándo se pondrán manos a la obra y, obviamente, la fecha en la que llegará a los cines.

Donde sí veremos pronto a Portman es en 'The Death and Life of John. F Donovan', la esperada nueva película de Xavier Dolan en la que también participan Jacob Tremblay, Thandie Newton, Kit Harington, Bella Thorne y Kathy Bates, ya que se estrenará mundialmente en el próximo Festival de Toronto en septiembre.

