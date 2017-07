Neill Blomkamp dirigirá ‘The Gone World’: un thriller entre ‘True Detective’ y ‘Origen’

Desde hace poco más de un mes, el realizador Neill Blompkamp, que debutó con la fantástica distopía futurista 'Distrt 9' en 2009, ha expiado con creces todos los pecados cometidos en sus dos siguientes trabajos gracias a los impresionantes cortometrajes que ha firmado dentro de su productora Oats Studios —de verdad, corred a verlos—.

Parece ser que la jugada de Blomkamp en su nueva aventura de formato corto ha dado sus frutos, ya que el propio cineasta, a través de su cuenta de Twitter, acaba de confirmar que ocupará la silla de director en la adaptación de la novela "The Gone World" para 20th Century Fox; puesto para el que llevaba opositando desde el año 2015.

This just arrived. Truly incredible book by @LetterSwitch . So excited to direct this for @20thcenturyfox pic.twitter.com/kKxyFnhWhM