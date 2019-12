Netflix quiere más He-Man y anuncia una nueva serie de animación de la mítica franquicia

Mattel y Netflix están a tope con He-Man, la mítica franquicia ochentera, y han anunciado 'He-Man and the Masters of the Universe', una nueva serie de animación generada por ordenador que acompañará al proyecto previamente anunciado de Kevin Smith ('Masters of the Universe: Revelation') y a la muy recomendable 'She-Ra y las princesas del poder'.

De momento no se ha hablado de fechas, pero sabiendo que Mattel quiere lanzar una nueva línea juguetera de He-Man para el último trimestre de 2020 no sería descabellado pensar que querrán hacer coincidir algún que otro lanzamiento. En cualquier caso, la serie viene de la mano de Rob David ('Tortugas Ninja') y su descripción es como sigue:

En el planeta Eternia, un joven príncipe perdido descubre los poderes de Grayskull y se transforma en He-Man, Amo del Universo. La batalla clásica entre He-Man y el malvado Skeletor se propaga a nuevas cotas en lo que tanto héroe como villano forjan nuevos y poderosos equipos. Una nueva generación de héroes luchas por el destino de todos nosotros. Al final ¿quién se volverá Amo del Universo?

A mí lo que menos gracia me hace es lo del CGI, si hay algo que ha demostrado Netflix con sus series animadas es que las hacen con cuatro duros en el 2D ('She-Ra' me gusta pero no por la animación) y algo menos de presupuesto con las 3D ('Los caballeros del Zodiaco' es para darles de comer aparte).