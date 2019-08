He-Man llega a Netflix de la mano de Kevin Smith: en marcha 'Masters of the Universe: Revelation'

Todos —o casi todos— estamos al tanto de que la gente de Sony Pictures y Mattel Films llevan una buena temporada cocinando una nueva adaptación de 'Masters del Universo' para la gran pantalla —de hecho, ya han encontrado a su He-Man—; pero el anuncio que os traemos a continuación nos ha pillado desprevenidos. Atentos, porque la cosa no tiene mala pinta.

En el marco de la Power Con, el incombustible Kevin Smith ha anunciado que hará las veces de productor ejecutivo y showrunner de 'Masters of the Universe: Revelation'; una nueva serie animada para Netflix que continuará la historia donde lo dejó el clásico catódico en 1985 y que, tal y como promete su sinopsis, nos empapará de los secretos de Grayskull.

"Con los queridos He-Man, Orko, Cringer y Man-At-Arms, la historia enfrenta a nuestros heroicos guerreros y guardianes del Castillo Grayskull contra Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man y las malvadas legiones de la Montaña Serpiente. Pero después de que una feroz batalla final fracture Eternia para siempre, es trabajo de Teela resolver el misterio de la desaparecida Espada del Poder en una carrera a contrarreloj para evitar el fin del Universo. Su viaje desvelará al fin los secretos de Grayskull. ¡Esta es la épica saga de 'He-Man y los Masters del Universo' que los fans llevan esperando ver 35 años!"

Un He-Man más "metal" que nunca

Smith, que escribirá la serie junto a Eric Carrasco —'Supergirl'—, Tim Sheridan —'Reign of Superman'—, Diya Mishra —'Magic: The Gathering'— y Marc Bernadin —'Alphas'—, no ha desaprovechado la oportunidad y ha aumentado el hype anticipando unos diseños de personajes a la altura de las circunstancias y el enfrentamiento definitivo entre He-Man y Skeletor.

"Estoy Eternia-lmente agradecido a Mattel TV y Netflix por confiarme no sólo los secretos de Grayskull, sino también todo su Universo. En 'Revelation', continuamos justo donde lo dejo la era clásica para contar una historia épica sobre lo que podría ser la batalla final entre He-Man y Skeletor. Traída a la vida con los diseños de personaje más 'metal' que Powerhouse Animation puede meter en un fotograma, esta es la historia de 'Masters del Universo' que siempre quisiste ver cuando eras un niño."

Aún no sabemos cuándo llegará 'Masters of the Universe: Revelation', cuya animación corre a cargo de los responsables de 'Castlevania'; pero para ir abriendo boca os dejamos con la hermosura de póster, digno de aparecer en la carátula de un disco de Manowar con la que se ha acompañado el anuncio.