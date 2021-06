Netflix y Ubisoft continuarán su idilio con 'Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix', una locura animada de espíritu retro y con una pinta brutal

Poco a poco, la relación entre Netflix y Ubisoft continúa ampliándose para beneficio de todos los amantes de los videojuegos, el cine y las series. Después de los proyectos anunciados basados en títulos como 'Assassin's Creed' y 'Splinter Cell', la Gran N y la compañía francesa traen bajo el brazo una nueva adaptación que, sin duda, hará las delicias de los aficionados con especial gusto por los años 80.

Esta se titula 'Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix' y, tal y como su propio nombre indica, nos sumergirá en el peculiar universo de la divertidísima expansión de 'Far Cry 3', 'Blood Dragon'; así que cabe esperar un espectáculo de espíritu retro cargado de acción, neones y frases lapidarias por doquier.

Para mayor interés, la producción, que llegará bajo la forma de una serie animada de seis episodios, correrá a cargo de Adi Shankar; responsable de la adaptación de ‘Castlevania’, también para Netflix, de la producción de largos como ‘Dredd’ o ‘Infierno blanco’, y de cortometrajes alucinantes dentro de su conocido como ‘Bootleg Universe’, en el que hay cabida para personajes como los Power Rangers o el Castigador.

Breaking news! @Ubisoft allowed me to create a new Universe for them that acts as a “Blood Dragon remix” of all Ubisoft properties ... think Captain N: The Game Masters but good ... or the Bootleg Universe short films without copyright infringement! 1/3 pic.twitter.com/FuwZZji2J7