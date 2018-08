¡Patrick Stewart volverá a ser Picard! En marcha una nueva serie de Star Trek que continuará 'La nueva generación'

Se confirma el rumor que comenzó a circular en junio: Patrick Stewart volverá a encarnar al Capitán Jean-Luc Picard. Lo hará en una nueva serie de 'Star Trek' que prepara CBS, la misma cadena que emite 'Star Trek Discovery' (en EE.UU., aquí la vemos en Netflix). La producción será una secuela o spin-off de 'Star Trek: La nueva generación' centrada en Picard.

El actor dio la noticia en una convención de Star Trek en Las Vegas, donde apareció por sorpresa para deleite de todos los fans. Puedes comprobarlo en el vídeo que dejo más abajo (en torno al minuto 9:20 anuncia su regreso como Picard):

Alex Kurtzman, cocreador de 'Star Trek: Discovery', está implicado en el desarrollo de esta nueva serie, todavía sin título. "Durante 20 años, los fans han esperado el retorno del Capitán Jean-Luc Picard y ese día por fin está aquí. Estamos deseando labrar una nueva tierra, sorprender a la gente y honrar a las dos generaciones, la vieja y la nueva", declaró Kurtzman.

Además, Patrick Stewart publicó un comunicado oficial en su cuenta de Twitter, comentando los motivos de su vuelta a la franquicia. Puedes leerlo a continuación:

It is an unexpected but delightful surprise to find myself excited and invigorated to be returning to Jean-Luc Picard and to explore new dimensions within him. Read my full statement in the photo. #StarTrek @cbsallaccess Photo: @shervinfoto pic.twitter.com/8Ynuj3RBNm