'Power Rangers' pone su nuevo reinicio en manos del creador de 'The End Of The F***ing World'

Lamentablemente, la divertida y muy de la vieja escuela película de 'Power Rangers' de 2017 no fue el gran éxito popular que sus responsables esperaban. Tal vez en un mundo cada vez más dominado por Marvel, hacerse un hueco entre tantos trajes heróicos de alto presupuesto es arriesgado. Pero los de Hasbro no tienen pensado rendirse. Metamorfosearse puede ser suficiente.

Volver a los orígenes

Con 100 millones de presupuesto, recaudó poco más de 140 millones y obtuvo críticas mediocres, a pesar de que el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, afirmaba antes de su estreno que el estudio esperaba hacer "cinco, seis o incluso siete" películas más.

La película de Dean Israelite terminó remontando en formato doméstico y merchandising, pero después de que Saban vendiera los derechos de la marca a Hasbro, quedó bastante claro que no habría una secuela directa. Por supuesto, siempre pareció bastante improbable que la compañía abandonase una propiedad tan jugosa, y los rumores sobre una nueva película de 'Power Rangers' siempre han estado ahí.

Y, efectivamente, THR informa sobre la preparación de un nuevo reinicio, con el creador de 'The End Of The F***ing World', Jonathan Entwistle, listo para ponerse detrás de la cámara en la producción de Paramount Pictures. Aún no se sabe nada sobre el casting, pero la información adelantada sobre la trama sitúa la película en la década de los 90.

Según el medio, la historia, escrita por Patrick Burleigh, implicará un viaje en el tiempo que llevará a los héroes a esos años, y al estilo de 'Regreso al Futuro', tendrán que descubrir cómo volver a el presente. No hay más detalles, pero esto parece una premisa bastante interesante que podría funcionar bien si se ejecuta correctamente.