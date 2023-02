El remake de 'Lilo y Stitch', más cerca de convertirse en realidad: Disney confirma el primer actor de su nueva máquina de hacer dinero

Todos sabemos que cuando Disney pone sus garras en algo no lo suelta hasta que estemos hastiados. Es el caso de los remakes de sus películas de dibujos animados en acción real: después del batacazo crítico de su 'Pinocho', este año vuelve a poner a funcionar la máquina con 'La sirenita' y 'Peter Pan y Wendy' y prepara ya seriamente (más allá de la idea nebulosa) la nueva e inevitable versión de 'Lilo y Stitch'. "Ohana" significa pasta en el banco.

Bailando el hula

Dean Fleischer Camp ('Marcel the Shell with shoes on', aún sin estreno en nuestro país) se encargará de la dirección y ya tenemos un actor confirmado: será Zach Galifianakis, que interpretará un papel aún desconocido. El actor, que últimamente hace sobre todo trabajos de voz en animación ('Bob's Burgers, la película', 'Big mouth', 'Ron da error') se unirá a un casting repleto de nuevos personajes del que aún poco se sabe.

Galifianakis quedará en un segundo plano en cuanto sepamos quién interpreta a Lilo, cuyo casting fue vendido como "una chica hawaiana precoz entre 6 y 8 años que ama el hula, surfear y la naturaleza, con un cariño especial para todas las cosas asquerosas". A su lado habrá dos personajes nuevos, Tūtū and Mrs. Kekoa. La segunda sustituirá, tristemente, a Cobra Bubbles, el trabajador social y antiguo agente de la CIA. Tūtū, por su parte, será una mujer de unos 70 años y que será la vecina de Lilo y Nani. Veremos cómo sale el experimento.

Disney no esperará a lanzar 'Lilo y Stitch' sin confirmar más proyectos y ya ha anunciado que en años venideros veremos versiones en acción real de 'Blancanieves', una precuela de 'El rey león' ('Mufasa') y otras obras más o menos acertadas que ya tienen director como 'Hércules', 'Merlín el encantador' (que hará el español Juan Carlos Fresnadillo) y 'Robin Hood'. De momento, 'Bambi', 'Los aristogatos' y 'El jorobado de Notre Dame' pueden descansar tranquilas... hasta que se confirme su director y la rueda nunca pare de girar.