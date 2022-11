El remake de 'Your Name' en acción real sigue vivo: la adaptación americana de la taquillera película de anime ya ha encontrado a su nuevo director

Cuando una serie o película de anime revienta récords o simplemente atrae la atención del público occidental de manera masiva, desde Hollywood empiezan a frotarse las manitas para pensar en cómo sería el remake para el público estadounidense.

Así que con el éxito arrollador que tuvo en su momento 'Your Name',no tardó mucho en confirmarse que varias productoras ya trabajaban juntos en una adaptación en acción real.

Cambio de cuerpos, y de equipo

Cuando comenzó a moverse el proyecto allá por 2017, Eric Heisserer empezó a desarrollar el guión para Paramount Pictures, Bad Robot Productions y Toho basándose en la premisa de 'Your Name' de dos jóvenes que intercambian cuerpos, con Marc Web como director del remake.

Desde entonces, la película ha cambiado varias veces de manos y parecía que la cosa estaba bastante parada, pero según reporta Variety, Carlos López Estrada es el nuevo fichaje de Paramount para sacar adelante la historia.

López Estrada es quizás más conocido por haber dirigido 'Raya y el Último Dragón' para Disney, y ahora mismo también se está encargando del remake en acción real de 'Robin Hood' que se estrena en 2023. No se ha dado una fecha estimada para cuándo podemos esperar el remake de 'Your Name', pero el director mexicano también está escribiendo ya del nuevo guión de la película.

En la versión original del guión, la historia giraba en torno a una joven nativo americana que vive en una zona rural de Estados Unidos y un joven de Chicago, que como Taki y Mitsuha también empiezan a intercambiar sus cuerpos de manera intermitente. Aunque con las vueltas que está dando esta película, todavía no se ha terminado de confirmar si habrá más alteraciones en esta premisa y el remake cambiará de protagonistas.