Sam Raimi podría dirigir 'Doctor Strange 2'

Hace apenas unas semanas se anunciaba que Scott Derrickson finalmente no iba a dirigir 'Doctor Strange 2' por diferencias creativas con Marvel. El estudio ha estado buscando un sustituto desde entonces y parece que ya lo ha encontrado: Sam Raimi.

Marvel cambia de estrategia

Según desvela Variety, Raimi está negociando su fichaje, por lo que todavía no hay nada cerrado. No obstante, fijarse en alguien de la talla de Raimi supone un cambio de estrategia notable por parte de Marvel, pues hace bastante que no ficha a alguien con su experiencia tras las cámaras.

Marvel tampoco tiene mucho tiene para encontrar a un sustituto para Derrickson, quien sí permanecerá a bordo como productor ejecutivo, ya que el trabajo de producción de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' arrancará este próximo mes de mayo y no parece viable retrasarlo.

La otra duda que nos queda es saber si Raimi seguirá en forma, pues no dirige largometraje alguno desde 'Oz, un mundo de fantasía' hace ya siete años y además dudo que vaya a tener carta blanca si decide ocuparse de la secuela de 'Doctor Strange'. Eso sí, experiencia en el mundo de los superhéroes no le falta gracias a su trilogía de Spider-Man.

Benedict Cumberbatch, Benedict Wong y Chiwetel Ejiofor volverán a dar vida a los personajes que interpretaron en la primera entrega, estando también confirmada la presencia de Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata. A cambio nos quedamos sin Rachel McAdams.