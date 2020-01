'Doctor Strange 2' se queda sin director: Scott Derrickson abandona la secuela por diferencias creativas con Marvel

Se veía venir. Marvel ha anunciado que Scott Derrickson abandona la dirección de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', achacando su decisión a diferencias creativas sobre cómo enfocar esta nueva aventura del superhéroe interpretado por Benedict Cumberbatch, aunque seguirá a bordo como productor ejecutivo.

En su momento se anunció que 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' iba a ser la primera película de terror de Marvel, seguramente un deseo expreso de Derrickson, también realizador de cintas como 'El exorcismo de Emily Rose' o 'Sinister'. El fichaje de una nueva guionista meses después empezó a despertar dudas sobre que eso fuese realmente lo que quería Marvel.

Además, Kevin Feige puntualizó las declaraciones de Derrickson a finales del año pasado diciendo que habría escenas aterradoras pero que no la definiría realmente como una película de miedo. Simplemente no querían hacer lo mismo y han acordado separar sus caminos de forma amistosa, tal y como han confirmado tanto Marvel como el propio Derrickson

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

Está por ver si esta decisión va a afecta a la fecha de estreno de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', ya que su llegada a los cines está prevista para el 7 de mayo de 2021. En principio, Marvel ya busca un sustituto para Derrickson, así que por ese lado no debería haber problemas.

Por mi parte, lamento la marcha de Derrickson, ya que 'Doctor Strange' es una de las películas de Marvel con más personalidad y estaba deseando ver en qué dirección llevaba el personaje. Ya nunca lo sabremos, pero esperemos que Marvel no opte por darle un enfoque más genérico a la secuela.

Vía | Variety