'El Señor de los Anillos' tendrá nueva película: Warner prepara 'The War of the Rohirrim', un anime sobre el abismo de Helm

La batalla por la Tierra Media en cine y televisión arranca con Warner Bros. poniéndose a desarrollar junto a New Line Cinema esquejes de 'El señor de los Anillos' antes de que Amazon lance su serie. La compañía ha anunciado que ha dado luz verde a 'The War of the Rohirrim', una precuela animada de las películas de Peter Jackson.

Descrita como un anime (término que habría que coger con pinzas siempre en este tipo de producciones), será Kenji Kamiyama el encargado de llevar a la pantalla la saga del noveno rey de Rohan, Helm Mano de Martillo y el último bastión de Cuernavilla, asediado por el ejército dunledino controlado por Wulf durante su conquista.

Los hechos, descritos por J.R.R. Tolkien en 'Las dos Torres', sucedieron unos 260 años antes de la Guerra del Anillo de las películas. El guion corre a cargo de Jeffrey Addiss y Will Matthews y, de algún modo, la película será cohesiva con las seis películas de Peter Jackson.

'Lord of the Rings: The War of Rohirrim' es un golpe en la mesa por parte de Warner, quien no quiere dejar escapar del todo la mina de oro que es la Tierra Media ahora que Amazon está construyendo la ambiciosa serie. Afortunadamente para todos nosotros hay historias para aburrir que no se han llevado a la pantalla y las eras que van a manejar están lo suficientemente separadas como para explorar a gusto sin meterse en el terreno del otro.