'Sexo en Nueva York' vuelve: Paramount prepara una secuela de la mítica comedia de HBO

A falta de que alguien se decida a hacer una tercera película, Paramount Television está trabajando en una serie secuela de 'Sexo en Nueva York', la mítica ficción de HBO que terminó hace ya 15 años.

La productora está desarrollando una adapatación de 'Is There Still Sex in the City?' (qué podríamos traducir como '¿Todavía hay sexo en Nueva York?'), el nuevo libro de Candace Bushnell que explora el panorama sexual y romántico cuando se pasa la barrera de los cincuenta años.

Bushnell, cuyo libro saldrá el próximo agosto, será la encargada de escribir el episodio piloto y servirá como productora ejecutiva de la serie, todavía en un estado muy temprano de desarrollo. La autora de 'Sexo en Nueva York' y 'Los diarios de Carrie' (la precuela), ha definido así la historia:

No solía ser así. De repente, cincuenta y algo significó el comienzo de la jubilación: trabajar menos, pasar más tiempo en tus hobbies, con los amigos, quienes también han ido a parar a un estilo de vida más ocioso. O sea, los que están en la edad de jubilación se suponen que no hacen otra cosa que hacerse viejos y más pesados. No esperamos que hagan ejercicio, creen nuevos negocios, se muden a otro estado, tengan sexo casual con desconocidos y comiencen su vida de nuevo. Pero es exactamente lo que son hoy las vidas de muchas mujeres de cincuenta y sesenta años y estoy emocionada por reflejar lo rico y complejo de su realidad en el papel y ahora en la pantalla.

De momento no tenemos más detalles sobre esta secuela, ni siquiera si participará alguna de las protagonistas de la serie original. De encargarse finalmente la serie, sería la tercera de la "franquicia" ya que hace unos años pudimos ver 'The Carrie Diaries', protagonizada por una joven Carrie Bradshaw (AnnaSophia Robb).