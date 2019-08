De 'She-Hulk' a la serie de Obi Wan, todas las novedades para Disney+ presentadas en la D23 2019

Después del tercer viaje a Japón de su historia, la D23 Expo ha regresado a California en su edición 2019. Y con Disney a punto de lanzar en territorio norteamericano su flamante plataforma de streaming Disney+, el aluvión de novedades que nos ha dejado la pasada madrugada del 24 de agosto ha sido tan comprensible como desmesurado.

Por eso, para tenerlo todo ordenado y poder repasar de un vistazo lo que nos espera durante los meses venideros en la casa del ratón Mickey, os traemos este recopilatorio en el que enumeramos los próximos lanzamientos de la compañía, incluyendo producciones de los universos Marvel, Star Wars y Pixar y, por supuesto, contenido 100% Disney.

Marvel Studios

Empecemos por el que, probablemente, y a excepción de títulos como 'The Mandalorian', es el plato principal de Disney+: su expansión del Universo Cinematográfico de Marvel en una variada selección de series que recuperarán a algunos de los personajes vistos de la gran pantalla y que también presentarán a nuevas incorporaciones.

'What If...?'

Una de las series que ya teníamos en el radar es 'What If...?'. Una antología animada que planteará realidades alternativas a la que todos conocemos y que, según afirmó Kevin Feige durante la presentación, contará con "prácticamente el reparto entero" del Universo Cinematográfico de Marvel prestando sus voces a los personajes. En el breve metraje mostrado se pudo ver al Soldado de Invierno luchando contra un zombi o, lo que es más importante, a Peggy Carter convertida en el Capitán América.

'Loki'

El dios del engaño llegará en la primavera de 2021 con una serie que intentará responder a la siguiente pregunta: ¿Dónde fue Loki después de 'Endgame'? La directora Kate Herron —'Sex Education'— explorará esta premisa durante seis episodios para el lucimiento de Tom Hiddleston, que saludó a los presentes en la D23 con un vídeo en el que se mostró agradecido por poder formar parte del MCU.

'WandaVision'

Ojo, porque esta puede ser una de las propuestas más apetecibles del panorama seriéfilo marvelita de Disney+. Descrita como "mitad sitcom clásica, mitad aventura Marvel", 'WandaVision' promete traer de vuelta a los personajes de Elizabeth Olsen y Paul Bettany con un tono sesentero la mar de apetecible. Pero lo mejor de todo es que la serie recuperará a Darcy Lewis, el personaje de Kat Dennings en las dos primeras entregas de 'Thor'. Esto sí es un "win-win".

'Hawkeye'

Otra de las producciones ya conocidas del Universo Catódico de Marvel —esto me lo acabo de sacar de la manga— es 'Hawkeye', de la que aún no se sabe demasiado, pero sobre la que se especula que Kate Bishop tomará el testigo de Clint Barton como el arquero vengador, mientras que el personaje de Jeremy Reener continuaría vistiendo el manto de Ronin. Veremos qué sale de aquí.

'The Falcon and the Winter Soldier'

En Disney+ también hay cabida para las buddy movies superheróicas, y esta, protagonizada por el Soldado de Invierno y el Halcón, desembarcará en la plataforma de streaming en otoño de 2020. Además de juntar de nuevo a Sebastian Stan y Antony Mackie, la serie volverá a contar con el Barón Zemo de Daniel Brühl y la Sharon Carter de Emily VanCamp, a quienes se sumará un Wyatt Russell que dará vida al villano John Walker, alias "Super Patriota".

'Ms. Marvel'

La primera de las novedades anunciadas en la línea de series Marvel ha sido 'Ms. Marvel'. Esto ha supuesto una ligera decepción por descartar la idea de ver a la superheroína musulmana-americana, alter ego de Kamala Khan, integrada en el Universo Cinematográfico de Marvel; pero que cuente con una serie propia, por otra parte, es algo digno de celebración.

'She-Hulk'

¡Ya era hora! Hulka hará al fin acto de presencia en el Universo Marvel en una serie propia. No se sabe prácticamente nada, más allá de su existencia, de este proyecto, pero con que atesoren un mínimo de la genialidad del personaje y de su fantástico periplo en la viñeta, podríamos estar hablando de uno de los grandes bombazos de la compañía. ¡Larga vida a Jennifer Walters!

'Moon Knight'

Tal y como nos contaba el compañero John Tones, el actor Kit Harington, estrella de 'Juego de tronos', está a punto de incorporarse al Universo Marvel. Mientras algunas voces apuestan por que se unirá al plantel de 'The Eternals', otras señalan a 'Moon Knight', la serie que adaptará las aventuras del Caballero Luna, como su principal destino. Puede que salgamos de dudas durante la inminente presentación de la parrilla cinematográfica del estudio.

'Star Wars'

Superhéroes aparte, Disney tiene una de sus mayores bazas para continuar asentando su imperio y engrosando sus cuentas bancarias en la licencia 'Star Wars'. Como ha quedado claro durante la D23 Expo, no van a perder la oportunidad de lanzar el anzuelo al fandom galáctico para intentar amasar un buen número de suscriptores en Disney+.

'Star Wars: The Clone Wars'

Ya sabíamos que la serie animada 'Star Wars: The Clone Wars' iba a regresar con una nueva temporada al servicio de streaming de Disney, pero ahora podemos confirmar que su estreno será durante el mes de febrero del próximo 2020. A la vuelta de la esquina, vamos.

La serie de 'Rogue One'

Durante el evento, Diego Luna y Alan Tudyk, intérpretes que dieron vida a Cassian Andor y K2S0 en la controvertida 'Rogue One', hicieron acto de presencia para presentar la serie que servirá de spin-off al, a su vez, spin-off de la saga galáctica. Poco se sabe de ella más allá de que tendrá un fuerte componente de espionaje en su trama.

'The Mandalorian'

La gran bomba de la noche en lo que respecta a 'Star Wars' fue el primer y apetecible tráiler de 'The Mandalorian', la serie dirigida por Jon Favreau que acompañará al lanzamiento de Disney+ el próximo 12 de noviembre, y en cuyo reparto figuran nombres como Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito y Taika Waititi.

Una serie centrada en Obi-Wan Kenobi

Después de que los rumores inundasen la red de redes, podemos confirmar que Ewan McGregor —que hizo acto de presencia en el escenario de la D23— volverá a ponerse en la piel del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi en una serie para Disney+. Según ha trascendido, los guiones están escritos y el rodaje debería arrancar a lo largo de 2020. Y hasta aquí podemos leer.

Pixar

El estudio de animación Pixar también aportará su granito de arena a Disney+ con un par de producciones que, aunque escasas, seguramente harán las delicias de los fieles a la casa de Woody, Buzz y compañía.

'Forky Asks a Question'

Tony Hale, actor que presta su voz a Forky en 'Toy Story 4', subió al escenario para presentar 'Forky Asks a Question'; una serie protagonizada por la cuchara-tenedor reconvertida en juguete, de la se mostró un primer vistazo a los asistentes. Aún no tenemos fecha de estreno ni más información sobre su reparto o trama.

'Monsters at Work'

Por su parte, Ben Feldman y Aisha Tyler presentaron 'Monsters at Work', el spin-off de 'Monstruos S.A.' que girará en torno a Taylor Tuskmon (Feldman), un joven mecánico que sueña en llegar a la planta de la risa de la planta de energía y trabajar codo con codo con sus ídolos Mike y Sully.

Disney

Para terminar, no podemos dejar de echar un vistazo a las producciones marca de la casa Disney que desembarcarán en su servicio de VOD, y que incluirán desde series a largometrajes, pasando por documentales y formatos más próximos al reality.

'High School Musical: The Musical - The Series'

Si metemos en una coctelera 'High School Musical' y 'The Office', lo más parecido que puede salir del experimento es esta 'High School Musical: The Musical - The Series'. Una suerte de falso documental con toques meta que se estrenará el próximo 12 de noviembre. Desarrollada por Tim Federle, su reparto estará encabezado por Joshua Basset, Olivia Rodrigo y Kate Reinders.

Una serie revival de 'Lizzie McGuire'

Otra franquicia veterana que volverá a hacer acto de presencia en Disney+ es 'Lizzie McGuire'. En esta serie revival, Hillary Duff volverá a interpretar al personaje, ahora de 30 años y residente en Nueva York, mientras que una versión animada de si misma irá comentando el día a día de la versión real. La producción tendrá al mando a Terri Minsky, creadora original de McGuire.

'Diary of a Female President'

Gina Rodríguez será la presidenta de los Estados Unidos de América en 'Diary of a Female President', una serie que seguirá a una niña de 12 años que tratará de superar su paso por el instituto y cuyo futuro se encuentra en el despacho oval de la Casa Blanca.

'Mupptes Now'

Los Teleñecos también tendrán su propia serie de formato corto en Disney+. Durante la presentación se mostró un vídeo de Gustavo en el que la rana decía al público que le gustaría contar cosas sobre el show, pero que aspectos legales se lo impedía. Lo que sí sabemos es que el estreno de 'Muppets Now' está previsto para 2020.

'Encore'

Kristen Bell conducirá 'Encore', una suerte de docu-reality en el que se reunirán antiguos miembros del reparto de 'High School Musical' con la misión de reinterpretar algunos de los números que ya ejecutaron hace años. Nostalgia en vena para las nueva generaciones.

‘The World According to Jeff Goldblum’

En Disney+ también hay espacio para los documentales, y qué mejor maestro de ceremonias que el entrañable Jeff Goldblum. En esta serie de 12 episodios, producida por National Geographic, veremos el mundo a través de los ojos del actor —o eso dice la sinopsis—, y se explorarán temas tan variados que van desde las bicicletas a los helados, pasando por los tatuajes o las piscinas. Curiosidad al máximo. También debutará el 12 de noviembre.

La película de Phinneas y Ferb

Phinneas, Ferb y Perry el ornitorrinco llegarán en 2020 a Disney+ con la película 'Phinneas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe'. En ella "los hermanastros viajarán por la galaxia para rescatar a su hermana Candace, que ha sido abducida por alienígenas y ha descubierto una utopía en un planeta lejano, libre de hermanos impertinentes."

Películas live action

Además de la entrañable versión live-action de 'La dama y el vagabundo', cuyo tráiler debutó ayer mismo, Disney+ tendrá en su catálogo estas otras películas en acción real.

'Stargirl' , un coming of age basado en una novela.

, un coming of age basado en una novela. 'Timmy Failure : Mistakes Were Made' , un aventura sobre la agencia de detectives del protagonista.

: , un aventura sobre la agencia de detectives del protagonista. 'Togo' , basada en una historia real sobre un hombre y su perro embarcados en una misión a vida o muerte.

, basada en una historia real sobre un hombre y su perro embarcados en una misión a vida o muerte. 'Noelle', en la que Anna Kendrick será la hija de Papá Noel y deberá salvar la Navidad junto a su hermano, interpretado por Bill Hader.

Y esto ha sido todo. ¿Qué os parece el catálogo presentado por el momento? ¿Creéis que merece una nueva suscripción mensual que pagar religiosamente? Yo, a día de hoy, tengo serias dudas al respecto.