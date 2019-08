Tráiler de 'High School Musical: The Musical: The Series': Disney+ retoma la franquicia adolescente una década después

Porque no todo en Disney+ es Star Wars ni Marvel, la plataforma presentó ayer en sociedad el tráiler del regreso de una de las franquicias más míticas de Disney Channel: 'High School Musical' vuelve en forma de serie de diez episodios que se estrenará el próximo 12 de noviembre.

Y ya podemos disfrutar del primer tráiler de 'High School Musical: The Musical: The Series', que nos presenta la historia de un grupo de alumnos del East High en lo que preparan, entusiasmados al principio y luego no tanto, la producción teatral de un musical basado en 'High School Musical'.

Toques meta y "falso documental"

Cuando supimos del proyecto pocos detalles conocíamos, ni siquiera cuando se presentó el reparto en sociedad y comenzó a rodar teníamos claro qué íbamos a ver. Pero parece que nos encontraremos con una suerte de falso documental con toques meta y la comedia típica de las series de Disney Channel que seguirá esta producción de instituto.

Desarrollada por Tim Federle ('Ferdinand'), la serie cuenta con un reparto encabezado por Joshua Basset, Olivia Rodrigo, Kate Reinders, Sofia Wylie, Matt Cornett, Dara Renee’, Julia Lester, Frankie Rodriguez, Larry Saperstein y Mark St. Cyr.