Sony quiere a Vin Diesel para 'Bloodshot', el inicio de su nuevo universo de superhéroes para adultos

Sony llegó en 2015 a un acuerdo para realizar cinco películas basadas en cómics de Valiant Entertainment, las cuales formarían parte del mismo universo compartido. Son varios los proyectos que tiene en marcha, pero todo apunta a que el inicio del mismo se producirá con el salto a la gran pantalla de 'Bloodshot' y la compañía ya ha decidido que quiere a Vin Diesel para liderarla.

De llegar a un acuerdo, Diesel se metería en la piel de un asesino de la mafia que entra en el programa de protección de testigos. Tras ser traicionado pasa a formar parte de un experimento para crear la máquina de matar definitiva. Consigue los poderes gracias al uso de nanotecnología, pero a cambio también le borran todos sus recuerdos. Como era de esperar, intentará descubrir quién es en realidad mientras lucha al mismo tiempo tanto contra la mafia como contra la policía.

Lo cierto es que no es el primer actor que Sony tantea para dar vida a Bloodshot, pues hace unos meses entablaron negociaciones con Jared Leto. Se ve que fue imposible llegar a un acuerdo con el Joker de 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad') y ahora se han decantado por Diesel. Como apuntaba, aún no han llegado a un acuerdo definitivo con él, por lo que no hay que darlo como algo seguro.

Donde sí que no hay dudas es en el guion y la dirección. Lo primero corre a cargo de Eric Heisserer, responsable del libreto de 'La llegada' ('Arrival'), mientras que de lo segundo se ocupará Dave Wilson, socio de Tim Miller -'Deadpool'- en Blur Studios. La idea es ofrecer una película de superhéroes para adultos y sus principales influencias serían títulos como 'Robocop', 'Desafío total' ('Total Recall') o 'Terminator'. No suena nada mal.

