‘The Amusement Park’: la película perdida que George A. Romero rodó en 1973 pronto verá la luz

Uno de los grandes proyectos de la George A. Romero Foundation será restaurar una película titulada ‘The Amusement Park’. Las primeras estimaciones iniciales indican que la restauración de la película desarrollada en un parque de atracciones costará entre 50,000 y 100,000 dólares. Tú también puedes ayudar a restaurar y preservar esta película desconocida de Romero, aquí.

Los fans incondicionales de George A. Romero puede que sepan que entre 'La estación de la bruja' y 'Los Crazies', Romero rodó una película de 60 minutos titulada 'The Amusement Park'. La película se filmó en 1973 pero apenas nadie la ha visto hasta el día de hoy. Creada como un "anuncio de servicio público sobre discriminación por edad", la película aparentemente fue filmada para televisión pero en realidad nunca se estrenó, y este fin de semana ha estallado la bomba.

Daniel Kraus anunció esta noche en Twitter que estaba viendo la película de Romero "prácticamente invisible", que había buscado durante los últimos veinte años. En un hilo de varios tweets, Kraus se refería a la película "una revelación", así como "la película más abiertamente horrorosa de Romero".

I’m about to watch George A. Romero’s virtually unseen 1973 movie THE AMUSEMENT PARK (shot between Season of the Witch & The Crazies). Been trying to find this for 20 years. pic.twitter.com/ng6WqOeR6y