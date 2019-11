'The Batman' sigue ampliando su reparto: John Turturro será Carmine Falcone

'The Batman' ya tenía un repartazo, pero eso no impide que Matt Reeves siga mejorándolo. El director y guionista del nuevo reboot de las aventuras del hombre murciélago acaba de confirmar a través de su cuenta de twitter el fichaje de John Turturro para dar vida a Carmine Falcone.

Un villano más para Batman

Falcone es un mafioso de Gotham que controla el crimen organizado en la ciudad. Es uno de los enemigos más humanos de el caballero oscuro, aunque en paralelo mantiene unas relaciones bastante buenas con la familia Wayne. El personaje ya apareció en 'Batman Begins', donde contaba con el rostro de Tom Wilkinson.

De esta forma, Turturro se une a un reparto en el que ya estaban confirmados Robert Pattinson como Batman, Zoë Kravitz metida en el traje de Catwoman, Andy Serkis dando vida al nuevo Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como el Comisario Gordon, Paul Dano convertido en Enigma y Colin Farrell en El Pingüino.

La única mala noticia es que todavía tendremos que esperar bastante para poder ver 'The Batman', ya que su estreno no está previsto hasta el 25 de junio de 2021. Variety apunta que el rodaje podría empezar antes de que acabe el año, así que seguro que no pasa mucho tiempo antes de que tengamos más novedades sobre la película.