'The Guilty': Jake Gyllenhaal protagonizará el (totalmente innecesario) remake del aclamado thriller danés

Cualquiera que haya visto interesantes remakes (porque los hay, algunos incluso superan a los originales) sabe que la fórmula no es reprobable, y acogerá con prudencia la llegada de nuevas versiones de películas de éxito. No obstante, hay noticias que resultan difíciles de digerir, y toca volver a comprobar que en la industria (del cine en general, no sólo Hollywood) falta ingenio y valentía.

Bold Films y Nine Stories han adquirido los derechos de la danesa 'The Guilty' para realizar un remake en inglés que estará producido y protagonizado por Jake Gyllenhaal. El original es el thriller europeo más aclamado del año así que no extraña el interés en volver a rodarla. Y con una estrella como Gyllenhaal en el cartel, pueden vender más entradas. La cuestión es: ¿quien haya descubierto la danesa va a querer tragarse la estadounidense?

Nine Stories, productora de Jake Gyllenhaal y Riva Marker, aportó esta nota sobre el proyecto: "Vimos 'The Guilty' en Sundance y nos dejó impactados. El film de Möller hila la tensión magistralmente hacia un agudo estudio de personaje, y ese es exactamente el tipo de material que Nine Stories está entusiasmado por desarrollar. Nos sentimos honrados por poder adaptarlo al público americano junto a Bold Films".

La historia de 'The Guilty' gira en torno a Asger Holm (Jakob Cedergren), un oficial de policía suspendido de sus funciones y relegado a operador del servicio de emergencias. Durante su rutinario turno de noche, recibe la extraña llamada de una mujer aterrada que ha sido secuestrada. Recluido en su mesa de la centralita de emergencias, Asgar tendrá que localizar y ayudar a la mujer en peligro con la ayuda de sus compañeros...

Si has visto la película, ya sabrás que el factor sorpresa es clave para experimentar la tensión que vive el protagonista. Sin eso, el remake lo va a tener muy difícil para alcanzar el nivel de la original danesa, realizada por Gustav Möller. Por otro lado, dudo que esta "adaptación" vaya a respetar otro de los elementos esenciales: la sencillez de su puesta en escena. Ojalá me equivoque. Cuando sepamos quién la dirige podremos hacernos una idea de cómo puede resultar todo esto.

Por cierto, Jake Gyllenhaal estuvo recientemente en Brasil para presentar 'Spider-Man: Lejos de casa', donde da vida al villano Misterio. Se mostró un tráiler pero el resto de los mortales tendremos que esperar al menos unos días (se cree que saldrá antes del viernes).