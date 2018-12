La primera imagen de 'Spider-Man: Lejos de casa' nos muestra el nuevo traje de Peter Parker

Finalmente, no hubo tráiler. Se rumoreaba que hoy se mostraría un teaser de 'Spider-Man: Lejos de casa' ('Spider-Man: Far From Home'), sin embargo, Marvel no ha querido robar protagonismo al adelanto de 'Vengadores: Endgame' y Sony ha preferido presentar uno de sus próximos estrenos: 'El hijo' ('BrighBurn'), curiosamente con James Gunn como productor.

Pese a todo, los fans de Spider-Man no terminan el día con las manos vacías ya que Marvel y Sony han realizado una presentación de 'Lejos de casa' en la Comic Con de Brasil donde han mostrado el primer vistazo de la nueva película del superhéroe en acción real (pronto nos llega la versión animada, 'Spider-Man: Un nuevo universo'). A continuación puedes ver la primera imagen de Peter Parker con su nuevo y oscuro traje:

No es exactamente el atuendo negro que volvería locos a los seguidores del "hombre araña" pero definitivamente es una llamativa novedad y las teorías ya han comenzado a extenderse por Internet. Está confirmado que S.H.I.E.L.D. tiene presencia en una historia que lleva al trepamuros por Europa así que este "traje de sigilo" parece parte de una misión que Nick Fury (Samuel L. Jackson) encarga a Peter Parker (Tom Holland) para combatir al nuevo villano: Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal.

Más abajo he dejado una divertida publicación de Gyllenhaal en Instagram (su debut en esa red social) donde confirma su papel y algunas fotos del rodaje que circulan por la Red, con Misterio y Michelle Jones (Zendaya). Recordemos que 'Spider-Man: Lejos de casa' vuelve a estar dirigida por Jon Watts y llegará a los cines el 5 de julio. Será el tercer estreno del Universo Marvel en 2019, después de 'Capitana Marvel' y 'Vengadores: Endgame'.