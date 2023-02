¡Vuelve el Bayhem! Michael Bay dirigirá su primera serie para Amazon Prime Video, estará inspirada en una historia real y promete ser 100% marca de la casa

Hoy es un muy buen día para los amantes del cine de acción en general y del "Bayhem" en particular, porque hemos conocido que Amazon Prime Video está desarrollando la primera serie de televisión capitaneada por Michael Bay. Un proyecto que, por el momento, no tiene título, pero con un equipo y una premisa lo suficientemente atractivos como para que los devotos del realizador ya estemos salivando.

Bayhem fronterizo

El show en cuestión cuenta con Joe Barton como showrunner, que aterriza en la producción tras sus trabajos en 'El hijo bastardo y el mismísimo diablo', 'The Lazarus Project' y 'Girl/Haji: Deber/Deshonor', y que ha firmado los libretos de largometrajes como 'El encuentro' y el fantástico ejercicio de terror campestre 'El ritual'.

El argumento de la serie continúa siendo un misterio, pero ha trascendido que se centrará en un cazarrecompensas estadounidense que trabaja al sur de la frontera y que iniciará una lucha desesperada por la supervivencia después de entrar en conflicto con un cartel mexicano durante la caza de un objetivo.

El propio Bay ha explicado cuál ha sido la fuente de inspiración para moldear su nueva obra y, qué queréis que os diga, parece cien por cien marca de la casa.

"Me inspiré hace unos cinco años pasando el rato en Costa Rica con un antiguo agente federal de Estados Unidos que hace surf a diario, viviendo la vida buena. Financia su estilo de vida divertido y relajado en Costa Rica cazando 'gringos malos' que se esconden en Sudamérica".

Aunque este proyecto lleve una larga temporada en desarrollo, ha estado evolucionando en paralelo con otra producción de Netflix ambientada también en el mundo de los conocidos como "gringo hunters" y basada en el artículo del Washington post 'A U.S. murder suspect fled to Mexico. The Gringo Hunters were waiting". Vamos a tener acción fronteriza hasta en la sopa. Ahora sólo queda conocer cuándo llegará a nuestras pantallas.