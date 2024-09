¡Vuelve 'Wolf Creek'! Mick Taylor volverá a cazar turistas en una tercera parte que enfrentará al psicópata australiano a la generación Z

Hace cosa de 17 años, en una de esas incursiones en una sala de cine para dejarme sorprender por una película sin tener prácticamente información sobre ella, me topé con uno de los slashers más crudos y desasosegantes a los que me he enfrentado —y que sólo podría haber salido de Australia—. Su título era 'Wolf Creek', y su sádica violencia y, sobre todo, el desquiciado Mick Taylor, marcaron un pequeño pero contundente punto de inflexión en el subgénero del slasher.

Vuelve el aussie loco

Seis años después de su estreno en España, el largometraje de Greg McLean dio un bandazo imprevisto con una secuela que apostó por una aproximación mucho más cachonda y autoconsciente sin perder su lado cafre, dividiendo a los fans de la original entre quienes la repudiaron por completo y, en la otra cara de la moneda, quienes la abrazamos sin contemplaciones deseando más salvajadas en clave aussie.

Ahora, en pleno 2024 y después de su paso por la televisión en la serie de dos temporadas, Mick Taylor volverá a la carga, interpretado una vez más por John Jaratt, en 'Wolf Creek: Legacy' —así se titulará—, que tendrá a varios involucrados en la franquicia ocupando roles diferentes dentro del proceso creativo y de producción; dando lugar a un proyecto de lo más interesante.

Por una parte Greg McLean dejará el asiento del director para cedérselo a Shean Lahiff, montador de 'Wolf Creek 2' y de la reciente 'I Am Mother', y para hacerse cargo de las labores de producción junto a Kristian Moliere —'Babadook'—. Así ha comentado McLean el anuncio:

“Siempre he creído en el poder de las nuevas perspectivas, y por eso estoy emocionado de presentar a Sean Lahiff como el director de Wolf Creek Legacy. Sean no solo entrando en este mundo, ha sido parte de él durante años. Este nuevo capítulo en la saga de Wolf Creek es algo que me entusiasma enormemente: es una historia audaz que honra las raíces de la franquicia mientras la impulsa hacia territorios nuevos e inexplorados”.

Lahiff, por su parte, añadió lo siguiente:

“Mi objetivo es ofrecer el terror y la tensión que los fans de la franquicia Wolf Creek y del género en general esperan, pero añadiendo una nueva profundidad a la historia. Estamos explorando el terror psicológico de ser cazado, el miedo y la resiliencia de estos jóvenes personajes, y la cualidad pesadillesca del propio desierto australiano. Es una historia que mantendrá al público al borde de su asiento, pero también tocará algo más profundo: los miedos primigenios que los cuentos oscuros siempre han evocado”.

En lo que respecta a la historia, la nueva 'Wolf Creek' nos pondrá en la piel de una familia de turistas estadounidenses que se mete en el terreno de caza de Taylor. Después de que los padres se sacrifiquen por salvar a sus hijos, la pareja de hermanos supervivientes tendrán que sobrevivir en medio de la naturaleza australiana en una batalla entre un asesino implacable y la generación Z.

Por el momento, toda la curiosidad del mundo sobre lo que puede salir de aquí.

Vía | Deadline