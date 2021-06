Walter Hill vuelve a la dirección con 'Dead For A Dollar': un western protagonizado por Christoph Waltz y Willem Dafoe

Mucho ojo, porque en una realidad en la que secuelas, franquicias y productos precocinados por grandes estudios están a la orden del día, la noticia que os traigo a continuación es digna de la mayor de las celebraciones; principalmente porque supone el regreso a la dirección de una leyenda de la talla de Walter Hill cinco años después de su discreta 'Dulce venganza'.

Vuelve el maestro

Según informa en exclusiva el medio Deadline, el maestro regresará a la gran pantalla con 'Dead For A Dollar'; un western que estará en el mercado virtual de Cannes esta misma semana de la mano de Myriad Pictures, y que cuenta como principal baza con un dúo protagonista realmente espectacular, compuesto nada menos que por Christoph Waltz y Willem Dafoe.

El largometraje, escrito y dirigido por Hill, estará ambientado en el Nuevo México de 1897 y seguirá la historia de Max Borlund —Waltz—, un prestigioso cazarrecompensas contratado para encontrar a Rachel Price; la esposa de marcada tendencia política progresista de Nathan Price, un empresario de Santa Fe. Max es informado de que la mujer ha sido secuestrada por el desertor afroamericano del ejército Eliah Jones, y está siendo retenida en México a cambio de un rescate.

Cuando Max se aproxima a la frontera del sur es cuando las cosas se ponen interesantes, ya que coincidirá con su enemigo declarado Joe Cribbens —Dafoe—; un jugador profesional, antaño forajido, al que Max capturó y envió a prisión años antes. Para complicarlo todo más, cuando Borlind encuentra a Rachel y Elijah, se dará cuenta de que la mujer ha huido voluntariamente de un marido abusivo y que el soldado a la fuga es su nueva pareja.

Llegados a este punto, a Max Borlund sólo le quedará decidir si cumplir con su misión y devolver a Rachel al hombre que le contrató, o respetar la voluntad de la mujer y enfrentarse a su archienemigo y un nutrido grupo de pistoleros a sueldo.

En lo que a mí respecta, la cosa no podría pintar mejor. Lo malo es que, por el momento, no han trascendido más datos ni fechas sobre una 'Dead For A Dollar' que necesito para ya mismo. En cuanto haya novedades sobre el que será el cuarto largometraje de Walter Hill en veinte años —tras 'Invicto', 'Una bala en la cabeza' y la mencionada 'dulce venganza'—, no dudéis que os las contaré raudo y veloz.