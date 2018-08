Warner prepara un largometraje del Coyote producido por el director de ‘Batman: La Lego película’

Sería imposible contabilizar la inmensa cantidad de horas que pasé de pequeño sentado frente al televisor disfrutando de las aventuras animadas de los entrañables personajes de Warner Bros. Eternos iconos de la pequeña pantalla como Bugs Bunny, Porky o el Pato Lucas de entre los que guardo un especial cariño al patán de Wile E. Coyote.

Es por esto que recibo con especial entusiasmo la noticia de que una película de animación sobre el eterno rival del Correcaminos está siendo desarrollada por Warner bajo el título de 'Coyote Vs. Acme', contando con nada menos que con Chris McKay —responsable de la divertidísima 'Batman: La Lego película'— al frente de las labores de producción.

Por el momento, poco más se sabe sobre esta 'Coyote Vs. Acme' más allá de que los hermanos Jon y Josh Silberman, guionistas de, entre otras, las catódicas 'It’s Always Sunny in Philadelphia', 'Bordertown' o 'Deadbeat', serán los encargados de dar forma al libreto del largometraje.

Esta nueva cinta centrada en el Coyote —personaje cuya andadura televisiva se inició en 1949— se unirá en una fecha aún por determinar a las dos grandes producciones animadas de los personajes de Looney Tunes que han llegado a la gran pantalla durante los últimos 22 años: las siempre recomendables 'Space Jam' —1996— y 'Looney Tunes: De nuevo en acción' —2003—.