Warner reactiva 'Al filo del mañana 2' con el fichaje de un nuevo guionista

Warner lleva tiempo intentando sacar adelante una secuela de 'Al filo del mañana'. Pronto se anunció que Doug Liman repetiría tras las cámaras. El propio director lo confirmó hace dos años, dejando caer que la única duda estaba en saber cuándo la harían y ahora la productora ha reactivado el proyecto fichando a Matthew Robinson para escribir el guion.

El nombre de Robinson quizá no os diga mucho, pero de que su libreto guste tanto a Liman como a Tom Cruise y Emily Blunt depende el regreso de estos tres últimos. En su haber tiene los guiones de producciones no demasiado inspiradas como 'Increíble pero falso' o 'Monster Trucks', por lo que seguro que no soy el único que tiene sus dudas sobre que vaya a conseguirlo.

Los cambios respecto a la primera

Es una lástima que Christopher McQuarrie esté demasiado ocupando preparando la séptima y la octava entrega de 'Misión Imposible', ya que suyo fue el guion de 'Al filo del mañana'. Allí compartió dicha tarea con Jez Butterworth y John-Henry Butterworth, por lo que sobre el papel quizá hubiese sido buena idea contar con ellos para la secuela en lugar de con Robinson.

Lo curioso es que fue McQuarrie quien apuntó en su momento que la secuela iba a dar mayor entidad al final de la primera entrega, ¿será eso algo que vaya a conservar Warner ahora que ha pasado el testigo a Robinson? La otra duda es saber si la productora querrá recortar el presupuesto, ya que 'Al filo del mañana' costó 178 millones y recaudó 370. A duras penas debió dar algo de dinero tras su paso por los cines...

Vía | Slash Film