'Wonder Woman 2' ya tiene villana: Kristen Wiig dará vida a Cheetah

La semana pasada comenzó a circular el rumor de que Kristen Wiig podría dar vida a Cheetah, la villana de 'Wonder Woman 2'. Hoy ya es noticia tras la confirmación del fichaje por parte de Patty Jenkins en su cuenta de Instagram; Jenkins es la directora de 'Wonder Woman' y repetirá al mando de la segunda entrega (convirtiéndose en la directora mejor pagada de Hollywood).

Siendo una estrella cómica, famosa por su participación en el Saturday Night Live o películas como 'La boda de mi mejor amiga' ('Bridesmaids') y el remake de 'Cazafantasmas', la incorporación de Wiig como villana es bastante sorprendente, en especial con un personaje de estas características aunque es posible que el aspecto sea distinto al de los cómics. En cualquier caso, es una apuesta personal de Jenkins y Warner ha decidido hacerle caso.

So excited to confirm the most thrilling news. Yes! It’s true! So incredibly lucky to welcome the sensationally talented Kristen Wiig to our Wonder Woman family. Can't wait to finally work with one of my favorites. And SO excited by what we have planned. #Cheetah!!! @GalGadot pic.twitter.com/Gn0jICiIAH