Zack Snyder vuelve a Netflix con ‘Twilight of the Gods’, una serie de animación sobre la mitología nórdica que ya tiene reparto

Zack Snyder está que no para. Después de la gesta titánica de levantar su brutal montaje definitivo de ‘Liga de la Justicia’ y de brindar a sus legiones de fans una épica zombi de auteur bajo el título de ‘Ejército de los muertos’ —que no puedo recomendar más—, el de Green Bay volverá a Netflix para sumergirnos en la mitología nórdica con una serie de animación: ‘Twilight of the Gods’.

Las voces de los dioses

Además de la revelación del título del proyecto, el evento ‘Netflix Geeked’ ha traído bajo el brazo el anuncio del reparto de la producción; un surtido de nombres de lo más interesantes y que incluye a antiguos colaboradores de Snyder y a un buen puñado de caras —y voces— conocidas.

Entre los rostros más destacados encontramos a gente como John Noble —Odin—, Lauren Cohan —Inge—, Jamie Chung —Del—, Peter Stormare —Ulfr— Corey Stoll —Hrafnkel— o el pelirrojo más famoso de todo Poniente, Kristopher Hivju, que prestará sus cuerdas vocales a Andvari. Un repertorio de lo más variopinto que podéis ver al completo en la imagen bajo estas líneas.

Meet the cast of Zack Snyder's upcoming Norse mythology-inspired series, Twilight of the Gods. #GeekedWeek pic.twitter.com/CU9lA1JGXX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021

Por el momento no conocemos más detalles sobre ‘Twilight of the Gods’; pero viniendo de Snyder, podemos esperar un espectáculo animado 100% marca de la casa al que echar el guante, con suerte, mucho antes de lo cabría esperar. A falta de un tráiler o imágenes promocionales, tocará tirar de paciencia.