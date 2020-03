Coronavirus y telerrealidad: cómo está afectando el avance del COVID-19 a los realities de todo el mundo

Aunque la pandemia del coronavirus aún no se nos ha ido de las manos, y no estamos siendo testigos de cómo una invasión zombie toma las ciudades y los únicos que están a salvo son los concursantes de 'Gran Hermano', como sucedía en 'Dead Set' hace ya 12 años, lo cierto es que el COVID-19 está afectando al ritmo y funcionamiento de los realities.

Y en cada país lo está haciendo de una forma diferente. Por eso, hemos repasado en Espinof qué esta sucediendo con los programas de telerrealidad a lo largo y ancho del planeta.

En España, actualmente Telecinco emite 'Supervivientes' y TVE, 'Operación Triunfo' ('OT'). El talent musical acaba de ser cancelado de forma temporal y la dirección le ha asegurado a los concursantes que "volverán lo antes posible". Con el cierre de la Academia, los triunfitos regresarán a sus casas, bajo las estrictas órdenes del programa de no salir de ellas.

Por su parte, Mediaset no ha tomado medidas tan claras sobre 'Supervivientes'; al menos, no de momento. Como es habitual en Telecinco, la decisión del programa se ha estado alargando, la han estado cebando (incluso les han preguntado a las familias de los concursantes qué harían ellos) y alargando debido al enfrentamiento entre quienes apoyan la decisión de comunicarlo y quienes prefieren que los habitantes de los Cayos Cochinos sigan sin ser conscientes de la situación.

Finalmente todo apuntaba a que Jordi González se lo contaría a los concursantes en la gala del último domingo... pero finalmente no fue así. Algunos representantes de plató, como Antonio David, padre de Rocío Flores, aseguran que conocer la pandemia "les puede desestabilizar" y que sería "meterles una preocupación innecesaria". Lo cierto es que Honduras se encuentra en estado de emergencia aunque, de momento, solo cuenta con 14 casos diagnosticados de coronavirus.

Muy polémica ha sido estos días la decisión de 'Gran Hermano' Alemania, que ha establecido no alertar a los concursantes de la situación mundial, y solo lo comunicarán a la casa si enferma algún pariente de alguno de ellos. Finalmente, han cambiado de idea y sí informarán a la gente de la casa.

Con más de 6.000 contagios en el país y con comercios, locales de ocio, parques y, en definitiva, todo lo que no se considera primera necesidad cerrado, Alemania es uno de los países más afectados por el virus. Pero no solo la productora del programa, que allí ya lleva 13 ediciones, estaba dándole la espalda al avance del virus con su edición de concursantes anónimos: en agosto sigue en pie que comience la emisión de su octavo GH VIP, allí llamado 'Promi Big Brother'.

Alemania no es el único país que ha mantenido al margen de la actualidad a sus concursantes: lo mismo ha estado haciendo durante las primeras semanas Canadá, cuya 8ª edición del programa comenzó el pasado 4 de marzo, solo unos días antes de que la OMS calificase el COVID-19 como pandemia mundial.

In Canada, a new season of Big Brother started 2 weeks ago. The contestants have no clue about the severity of the Coronavirus pandemic. When someone is voted out of the show, they come out to a studio with no audience.



Contestants talk about it then production shuts them down. pic.twitter.com/hixPc4KEf9