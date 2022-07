"Se ha copiado de Belén Esteban": 'Supervivientes 2022' salva a Nacho Palau y Kiko Matamoros pone a parir a todo el mundo

Nueva gala de 'Supervivientes', en la que se salvó uno de los nominados y no se perdió la oportunidad de recuperar a uno de los concursantes expulsados: Kiko fue invitado al plató del programa y el drama ya estaba servido.

Salvado y hundidas

Los nominados de esta semana eran Yulen, Nacho, Anabel y Ana, que participaron una vez más en la ceremonia de salvación. Uno a uno fueron viendo cómo Lara Álvarez les tiraba por encima el cubo de barro conforme iba anunciando los que seguían nominados. Al final, Nacho Palau repitió como concursante salvado.

"No me lo puedo creer. Esto significa mucho para mí. Creo que he ido remontando un poco, he ido con mal pie a mitad de concurso y esto me da muchas fuerzas estando a tan poco de que termine el concurso" declaró Nacho, que no se olvidó de darle unas palabras de agradecimiento a sus compañeros.

De las buenas palabras pasamos a la visita que hizo Kiko al plató, la primera tras haber sido expulsado del concurso. El ya ex concursante se enfrentó a varias de sus compañeras también presentes en el debate. La primera fue Mariana: "Yo no tengo ganas de hablar de ti. Me has humillado. No tienes valores ni principios". "La página de la lástima te la puedes currar pero conmigo no" le respondió él.

El siguiente enfrentamiento fue con Desy: "Con Desy no he tenido capacidad de entendimiento, posiblemente hablamos idiomas diferentes, somos líneas paralelas, no vamos a encontrarnos nunca" admitió Kiko. "No te ha hecho falta quitarte la careta, se te ha caído sola en las dos últimas semanas" le respondió ella.

Tania también cargó contra Kiko después de que este la acusara de manipuladora: "Lo tuyo conmigo es personal, no me diste ni tiempo de concursar y ya estabas pidiendo que me nominaran. No eres la persona más indicada para hablar de manipulación, lo has hecho durante todo el concurso".

No se salvó ni Anabel Pantoja, a la que Kiko también puso a caldo: "Ha copiado lo que hizo Belén en 'Gran Hermano VIP'. Se ha hecho una banda armada que machaca a todo el que no comulga con su forma de entender el programa. Te nominan hasta que te desgastan mientras llevan a Anabel en volandas hasta la final".

La gala principal de 'Supervivientes' se emite todos los jueves a las 22:00.