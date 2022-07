"A tomar por culo, Kiko". 'Supervivientes 2022' expulsa definitivamente a Kiko Matamoros, que confiesa cuál es su concursante más odiado

Nueva gala con eliminación en 'Supervivientes', que además venía cargadita por tener a uno de los pesos pesados (A.K.A. el favorito de Telecinco) entre los candidatos a abandonar el programa.

De favorito a eliminado

Este fin de semana, Kiko y Marta eran los parásitos que han estado conviviendo con vistas a enfrentarse en la gala del domingo. Anoche se anunció que era Kiko el concursante expulsado definitivamente, algo bastante insólito dado el claro favoritismo que se ha venido mostrando con él las últimas semanas en el concurso.

"Muchas gracias, espero no haber defraudado" declaró el ya ex concursante. "A Marta, a mis hijos, a mis nietos, decirles que estoy deseando verles. Os quiero muchísimo a todos. Especialmente a ti, Marta, que he tenido menos tiempo en la vida para quererte". "Gracias por haber sido un gran superviviente y por haber hecho un concurso increíble" le correspondió Ion Aramendi.

Marta, que lleva ya una racha de 5 semanas librándose de la expulsión, le despidió entre risas: "Encantada de haber convivido contigo. Espero que te haya gustado mi casa y a tomar por culo, Kiko".

El programa compartió las confesiones que han tenido los dos parásitos estos días. "Muchas veces me he inhibido a la hora de participar en los juegos" contaba Kiko. "Tengo un problema de visión que me afecta al equilibrio". "¿Crees que podrías haber ganado?" le preguntó Marta. "No, yo creo que este programa es para que lo gane alguien como Alejandro pero no veo justo que ganara Anabel. Este concurso se llama 'Supervivientes' no famosísima o sobrinísima".

La gala principal de 'Supervivientes' se emite todos los jueves a las 22:00.